Après la réouverture des frontières bénino-nigérianes: Talon et Buhari échangent sur la relance de la coopération

Les Présidents Patrice Talon et Mahammadou Buhari

A la tête d’une délégation du gouvernement béninois, le président Patrice Talon s’est rendu au Nigéria dans la matinée de ce mardi 18 janvier 2021. Cette visite du chef de l’Etat chez Muhammadu Buhari intervient quelques semaines après la réouverture des frontières du Nigéria avec ses voisins dont le Bénin. En effet, le Gouvernement béninois avait adressé une demande qui a avait été visiblement approuvée par le Président nigérian. Selon les informations divulguées par plusieurs médias nigérians, Patrice Talon a été reçu ce 19 janvier 2021, autour de 11 h (heure locale) par son homologue Muhammadu Buhari à Aso Villa à la State House à Abuja, loin des micros et caméras. Cette rencontre informelle avait pour but d’échanger sur la situation de la fermeture récente des frontières du Nigeria qui a engendré de nombreux désagréments aux deux pays et dont la réouverture a eu lieu en décembre 2020.

Les deux hommes auraient également échangé sur des questions de sécurité bilatérales ainsi que sur d’autres questions sous-régionales. Pour rappel, le président du Nigéria avait unilatéralement ordonné en août 2019 la fermeture des frontières de son pays dont celle de Sèmè-Kraké pour « contrôler la contrebande de riz et d’autres denrées alimentaires sur son territoire ».

Yannick SOMALON