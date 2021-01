Tournoi UFOA/B U17: Le Togo disqualifié pour fraude sur l’âge de joueur

Les cadets togolais disqualifiés

La famille du football Togolais est plongée dans la tristesse. Et pour cause, la commission d’organisation des compétitions des jeunes de la Caf vient d’invalider la participation du pays du tournoi qualificatif pour la CAN U17 de la zone Ufoa B qu’il abrite depuis le 5 janvier dernier. En effet, pays organisateur de cette phase qualificative, le Togo ne pourra plus continuer dans le tournoi. La faute à des joueurs (2) détectés plus âgé que la tranche d’âge requise. Disqualifié, le Togo, 1er de son groupe après deux matchs (6pts +3), va interjeter appel après avoir déjà demandé une contre-expertise.

Cette disqualification peut bénéficier au Niger et au Bénin respectivement 3e et 4e mais qui s’affrontent pour le dernier match.

A souligner que le Bénin en deux matchs totalise 0 point -5. Une victoire donc sur le Niger qualifierait la bande de Urbain Honfo.

Anselme HOUENOUKPO