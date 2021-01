Edito: La fin du mythe démocratique

Je me suis bien marré ce jeudi 07 janvier 2021, lorsque le président américain nouvellement élu livrait son discours au lendemain de l’assaut des pro-Trumpistes sur le Capitole. Joe Biden y disait son indignation devant ce qu’il faut bien appeler un coup d’Etat manqué. Ce mercredi il y a eu quatre morts et de nombreux blessés, des bureaux saccagés, des vitres du Capitole réduites en miettes et surtout un symbole qui fait encore plus mal à tous ceux qui ont une certaine idée des Etats-Unis : l’entrée du drapeau des Confédérés au Capitole, ce coeur central de l’unité du pays. Ce drapeau rappelle la guerre civile américaine (1861-1865) qui, pendant quatre ans de haine, de sang et de feu a failli aboutir à la sécession du pays. Malgré leur défaite, les Confédérés dirigés par Jefferson Davis qui a réussi à regrouper onze Etats du sud du pays appelant à se séparer de l’union, ces Confédérés donc n’ont jamais accepté l’idée de devoir vivre avec les autres Etats, eux qui sont viscéralement racistes et suprémacistes blancs. Cette haine de l’union, ils l’ont transmise à leurs descendants qui, de génération en génération perpétuent la tradition de l’insoumission à Washington. Ce que Jefferson Davis et ses soldats n’ont pu faire il y a près de 200 ans, les hordes trumpistes l’ont réussi ce mercredi, en amenant au siège du Congrès le drapeau qui cristallise toutes les divisions du pays. Une seule photo a dit tout le drame historique qui s’est joué ce jour-là, celle de cet activiste tenant sur son épaule le drapeau confédérale devant justement la photo d’Abraham Lincoln, l’ennemi juré de Jefferson Davis et qui a fini par défaire les sécessionnistes. C’est ce que les partisans de l’union ne pardonneront jamais à Trump. Mais alors pourquoi je riais si tant pendant que le nouveau Président élu faisait son discours ce jeudi ?

Par Olivier ALLOCHEME