Initiation en football à Tori: L’Ong BES comble les attentes des jeunes des familles démunies et défavorisées

Les enfants et le comité d’organisation ainsi les invités à l’issu des derniers matchs

Les talents cachés de la commune de Tori Bossito ne resteront plus dans l’inconnu. C’est l’une des raisons qui fondent l’initiative «Formation en football des enfants issus des familles démunies et défavorisées» de l’Ong Bénin Espoir Solidarité (BES) basée à Tori Bossito.

Ayant connu la participation de plusieurs enfants venus de tous les arrondissements de la commune de Tori-Bossito, cette séance de vulgarisation et d’initiation à la pratique de football, s’est clôturée par deux matchs. Lesdits matchs ont opposé dans un premier temps les sélections U13 et en suite la sélection des U17 à celle des U20. Pour le promoteur, Anselme Coffi Tonan, président de l’Ong BES, cette opération n’a pour autre ambition que de réveiller en ces enfants le talent de footballeur qu’ils ont en eux. C’est d’ailleurs pour cela qu’il a au nom du comité d’organisation remercié le fonds national pour le développement des activités de jeunesse, de sport et de loisirs pour avoir soutenu à travers un financement. «Nous sommes dans le football à la base. Nous savons combien c’est difficile de gérer. Que des structures comme le fonds nous appuient dans ces genres d’organisation est un grand soulagement. Voilà pourquoi on doit encourager le directeur Imorou Bouraima et toute son équipe et les inviter à continuer à nous accorder le soutien nécessaire», a insisté Anselme Tonan. Firmin Nonkoudjè, représentant le FNDAJSL a indiqué que le fonds en soutenant ce projet répond à sa vocation qui est de contribuer au développement des sports, en l’occurrence le football à la base. C’est alors qu’il a salué l’initiative et féliciter la rigueur de l’organisation.

À souligner que la clôture de ce projet de formation a connu la présence des anciens footballeurs dont Édouard Johnson, Urbain Athanase Vigourou (résidant en France), Augustin Vianou (ex 2e Adjoint au maire de Tori Bossito) venus pour soutenir et prodiguer de conseils aux enfants. Expatrié béninois évoluant en Suisse (FC Zurich), Ayegun Tosin, ancien pensionnaire de BES Académie a également marqué cette séance de sa présence.

Anselme HOUENOUKPO