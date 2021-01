Nassirou Adamou à propos de son renouvellement à As Cotonou: «Le club m’a donné plus de responsabilités»

Nassirou Adamou et le président de As Cotonou, après le prolongement du joueur

Annoncé pour prendre part au Championnat d’Élite Professionnel du Bénin, As Cotonou entend mettre le paquet pour demeurer dans l’élite. À cet effet, le club ayant entamé sa préparation, fait le nécessaire pour disposer d’un groupe bien compact à la hauteur de l’ambition. Pour preuve, la conservation du porte étendard de l’équipe, Nassirou Adamou qui était pourtant annoncé partant. Avec le joueur, la rédaction sportive de votre journal est revenue sur les raisons qui ont abouti à son maintien dans le nouvel effectif du club. Lisez plutôt.

Un des meilleurs buteurs de la saison 2018-2019 et meilleur buteur du club As Cotonou, depuis la catégorie cadette, vous, Adamou Nassirou, venez de renouveler votre contrat pour 2 ans avec le club. Est-ce vrai ?

N A: Oui. Je confirme. Et les images circulent sur les réseaux.

Qu’est-ce qui vous a motivé à renouveler ce contrat alors que vous étiez annoncé ailleurs ? Car, vous étiez sollicité par plusieurs clubs…

Oui c’est vrai que j’ai été contacté par plusieurs clubs. Mais, après réflexions, j’ai trouvé nécessaire de finir avec As Cotonou, ce qu’on a commencé ensemble. Vous savez bien que c’est mon club formateur. Depuis que j’ai eu mes 15 ans, le club s’est fixé des objectifs pour moi. C’est aussi pareil avec les autres joueurs de la maison, c’est à dire ceux qui y sont formés. Et j’ai jugé utile que nous nous battons ensemble pour atteindre ces objectifs.

Aussi, si je suis resté, c’est parce que je me sens beaucoup à l’aise dans le club, par rapport à notre philosophie de jeu, notre style de jeu qui me convient et qui nous donne l’envie et la patience de grandir avec le club.

Vous restez avec le club alors qu’on sait que beaucoup de joueurs seraient a partis quand on sait que vous avez aussi des besoins qu’il faut satisfaire et que c’est seulement là où ça paye mieux que vous pouvez y arriver…

Vous avez raison. J’ai des besoins maintenant. Mais ce n’est pas seulement l’argent. Il faut aussi l’attention des dirigeants, la considération des supporters et du staff. Il y a le projet du club qui compte. As Cotonou est un club très ambitieux et structuré malgré sa maigre trésorerie. Le Président est un connaisseur du foot, un vrai père de famille. Les autres dirigeants aussi ne nous laissent pas même quand on est pas en championnat.

En matière d’argent, le club a augmenté considérablement mon salaire et m’a donné plus de responsabilités. Je suis désormais capitaine de l’équipe et plus intégré dans le projet collectif du club et mon projet individuel. Je suis suivi par des managers étrangers qui sont en partenariat avec le club et qui m’ont défini des objectifs personnels à atteindre en fin de saison.

Entretien réalisé par Anselme HOUENOUKPO