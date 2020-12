Covid-19/Fédération béninoise du sport pour tous: Le «Fitness pour tous, adieu Covid» organisé le dimanche prochain

Les membres du comité d’organisation ici, lors de la conférence de presse

La Fédération béninoise du sport pour tous (FBST) organise au stade Mathieu Kérékou, le ‘‘Fitness pour tous, adieu Covid’’. L’évènement aura lieu le dimanche 06 décembre 2020. Et pour informer des dispositions pour la réussite de cet événement sportif, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse, au centre de promotion de l’artisanat de Cotonou (CPA), le mardi 01 décembre 2020. A cette occasion, Soufyanou Imorou, président du bureau exécutif de la fédération, et les membres du comité d’organisation ont rappelé les bienfaits du sport d’entretien. «Le sport d’entretien permet de renforcer le système immunitaire. Voilà pourquoi en ce temps de coronarivus, nous avons décidé de mobiliser nos concitoyens afin qu’ils se remettent aux exercices physiques. Car, il est vrai que le coronavirus est mortel, mais ne pas faire les mouvements sportifs sera à la base d’autres maladies qu’on éliminait par la pratique du sport», a déclaré le président Soufyanou Imorou. D’après lui, cet événement vise à relancer les activités sportives. «Mais, tout va se passer dans le respect des gestes barrières », a-t-il précisé avant qu’il est prévu des sensibilisations sur comment guérir les maladies virologiques à travers le sport. «C’est pour cela que nous avons mobilisé des spécialistes de la santé (Virologues) qui vont nous présenter des communications sur les thématiques relatives à la gestion des crises sanitaires», a indiqué le président Soufyanou Imorou. Président de la ligue Littorale du Sport pour tous, Olympe Houndje a rassuré que les dispositions sécuritaires sont en train d’être prises pour la bonne conduite des activités au programme. «En plus de la police républicaine mobilisée pour assurer la sécurité des participants, près de 80 coaches sont sollicités pour non seulement diriger le mouvement, mais aussi pour encadrer l’événement», a-t-il fait savoir. Pour ce qui est des gestes barrière, l’organisation rassure que les dispositifs de lavage de main, les gels hydrologiques et 2000 masques de protections sont prévus pour la sécurité sanitaire des participants. A souligner que 1000 participants sont attendus sur les 7500m2 prévues pour accueillir l’évènement.

Anselme HOUENOUKPO