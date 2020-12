Préliminaires de la Ligue des champions de la CAF: Buffles FC neutralisé à Porto-Novo (1-1) contraint à l’exploit en Algérie

Buffles FC-MC Alger 1-1

Les Buffles Fc de Borgou, n’ont mieux fait qu’un match nul (1-1) face au Mouloudia club d’Alger. C’était lors de la manche aller de la double confrontation comptant pour le tour préliminaire de la ligue des champions de la CAF, jouée le samedi 28 novembre au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Le représentant béninois dans ladite compétition est contraint d’aller faire un exploit le vendredi prochain à Alger en match retour. Déjà sorti par deux reprises lors des deux dernières éditions de ce tournoi, les Buffles du Borgou, peu incisifs durant la rencontre ont pu décrocher le nul grâce à Muyiwa Fehintola qui reprenait de la tête un corner bien botté par Gilbert Adangnandé (1-1) à la 72e minute du jeu. Le Mouloudia club d’Alger avait pris l’avantage au score dès la 26e minute de jeu grâce à la réalisation de Miloud Rebiai qui avait repris victorieusement de la tête un coup de pied arrêté de Hachoud. Et ayant toujours l’objectif d’accéder à la phase de poule, les protégés de Laurent Gnansounou devront, à défaut de faire la différence à l’issue des 90 minutes du match retour, tout mettre en œuvre pour décrocher le score de 1 but partout pour espérer sortir les Algérois au tir aux buts. Rendez-vous donc le 4 décembre prochain, pour voir si Chérif Dine Kakpo et ses coéquipiers vont relever le défi qui les attend.

Quelques résultats

Forest Rangers (Zambie) – AS Bouenguidi Sports (Gabon) 0-0

Jwaneng Galaxy (Botswana) – US de Zilimadjou (Comores) 4-0

Ahli Benghazi (Libye) – Mekelle 70 Enderta (Ethiopie) (Forfait de Mekelle

Vipers SC (Ouganda) – Al Hilal (Soudan) 0-1

Buffles (Bénin) – MC Alger (Algérie) 1-1

Mlandege (Zanzibar) – CS Sfaxien (Tunisie) 0-5

CD Costa do Sol (Mozambique) – Platinum (Zimbabwe) 1-2

APR (Rwanda) – Gor Mahia (Kenya) 2-1

AS SONIDEP (Niger) – Mogadishu City (Somalie) 2 – 0

Young Buffaloes (Eswatini) – Le Messager de Ngozi (Burundi) 0-0

PWD de Bamenda (Cameroun) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 0-1

AS Otoho (Congo) – El Merreikh (Soudan) 1-1

Bantu (Lesotho) – Nkana (Zambie) 0-1

Akonangui (Guinée équatoriale) – Atletico Petroleos de Luanda (Angola) 0-1

Plateau United (Nigeria) – Simba SC (Tanzanie) 0-1

Racing Club d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – ASKO de Kara (Togo) 1-0

Rahimo (Burkina Faso) – Enyimba (Nigeria) 0-1

CR Belouizdad (Algérie) – El Nasr (Libye) 2-0

Nouadhibou (Mauritanie) – Asante Kotoko (Ghana) 1-1

Gazelle (Tchad) – GR SIAF (Djibouti) annulé

Anselme HOUENOUKPO