Projet « Distribution d’électricité » du Mca-Bénin II: Jean-Claude Houssou satisfait de l’avancée des travaux

Le Ministre de l’énergie, Jean-Claude Houssou en visite sur les chantiers de distribution d’électricité

En vue d’amplifier la production et la productivité d’énergie dans les entreprises et dans les ménages, le Ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou a effectué une visite le jeudi 8 octobre 2020, sur les différents sites de construction des postes de transformation à Cotonou et de distribution à Akassato. Le Ministre s’est dit rassuré du niveau d’avancement des travaux préparatoires.

Accroître la production et la productivité des entreprises et générer davantage de possibilités économiques pour les ménages. Ce sont, entre autres, les objectifs du projet « Distribution d’électricité » du Millennium Challenge Account II (Mca-Bénin II) à travers la modernisation des infrastructures de distribution. « Je suis rassuré », a fait savoir le Ministre Dona Jean-Claude Houssou, à l’issue de la visite effectuée, sur les différents sites de construction de postes de transformation à Cotonou et de distribution de l’électricité à Akassato. Après avoir suivi, à toutes les étapes, les explications du Chef Projet Postes et Distribution Oswald Acclassato, le Ministre de l’Energie a exprimé sa satisfaction. Sidéré par le bâtiment en construction destiné à abriter le Centre national de contrôle de la distribution, il ne s’est pas empêché d’indiquer qu’il s’agit d’une œuvre historique. Selon ses explications, il s’agit de l’endroit où l’on doit gérer à distance l’ensemble du flux électrique de tout le pays. Par rapport aux fonctions du centre, il a mentionné qu’il permet de se rendre compte des pannes qui pourraient survenir sur le réseau de manière à pouvoir les traiter le plus rapidement possible. A l’en croire, ce centre permettra également d’améliorer considérablement la qualité du système électrique. « C’est la moindre des choses dans les pays disposant d’un système électrique fiable », a-t-il notifié. Après avoir souligné le caractère prospectif du dispositif, le Ministre a indiqué que le projet permettra d’anticiper sur les besoins des populations en énergie électrique. « Ces infrastructures, permettent de prévoir les besoins de 20, voire 30 ans à venir », a-t-il insisté. Par ailleurs, le Directeur Résident de Millennium Challenge Corporation au Bénin, Christopher Brought voit à travers le Centre national de contrôle de la distribution le cerveau de l’électricité au Bénin. « C’est le centre qui va relier et conduire tous les cinquante-cinq postes de distribution de l’électricité au niveau national », a-t-il précisé, en ajoutant que Mcc est fier d’être partenaire du Bénin pour ce programme. Grâce à ce projet, les populations, les entreprises et l’économie auront l’électricité en qualité et en quantité. Pour sa part, le Coordonnateur national du Millennium Challenge Account (Mca), Gabriel Dégbègni a fait savoir que le programme Mca-Bénin II prend en compte à la fois le volet gouvernance et la production ainsi que la distribution. A Cotonou, huit postes sont prévus et permettront de renforcer les capacités de transformation de 1000 Mva. Il faut noter que le Ministre et sa suite ont visité au total sept sites dont six à Cotonou concernant les postes de transformation et un à Akassato abritant le Centre national de contrôle de la distribution.

Edwige TOTIN