Distribution de l’énergie électrique: MCA-Bénin II renforce le secteur énergétique au Bénin

Dans le cadre du renforcement et de la réhabilitation du réseau de distribution à Cotonou et en région de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), le programme du MCA-Benin a lancé le projet “Distribution d’Électricité”. L’objectif visé par MCA-Bénin II en initiant ce projet est de « conjuguer les dysfonctionnements (coupure, perte estimée à environ 24 %, vétusté du réseau de distribution) au passé, avec ses autres composantes qu’est la construction de postes électriques et d’un centre national de contrôle de la distribution (CNCD/dispatching) ». Ce projet qui est l’un des quatre projets du programme du Millenium Challenge Account Bénin (MCA-Benin) II a été mis en œuvre, à travers la construction de nouvelles lignes électriques à Cotonou. Ainsi, les ouvriers des entreprises Cegelec et Eiffage/RMT, prestataires du MCA-Bénin II ont démarré à Cotonou, la phase d’ouverture de tranchées et de pose de fourreaux pour la construction de nouvelles lignes électriques. Les travaux d’ouverture des tranchées, la pose de fourreaux et le remblayage en cours ont duré deux journées afin de limiter les désagréments aux usagers de la route et aux riverains. En effet, ces activités se sont déroulées sur le réseau de Cotonou notamment : Vèdoko – Gbèdjromèdé, Gbèdjromèdé – Croix-Rouge, Croix-Rouge – CimBénin, CimBénin – Akpakpa, Vèdoko – Fidjrossè, Fidjrossè – Aéroport, Vèdoko – Aéroport, Vèdoko – Ancien-Pont et Ancien-Pont – Akpakpa, et les lignes rurales autour de Parakou, Djougou et Natitingou. Au terme de la phase de la pose des fourreaux, les ouvriers ont procédés à la construction des puits de terre, de permutation et des chambres de jonction, le tirage des câbles et les raccordements. Ces activités ont permis la mise en place d’environ 105 km de nouvelles lignes, de (63kv, 33kv et 15 kv) et près de 800 km de réseaux existants sont mis à niveau. A l’issue de ces travaux, le niveau de tension est passé de 15 ou 20 kV à 33 kV.

Edwige TOTIN