Annulation des épreuves pour des fonctions dans les mairies: Tolérance « zéro fraude » sous la rupture, la fermeté de Bio Tchané

Le président du Comité de supervision Abdoulaye BIO TCHANE

La lutte contre la corruption et le favoritisme dans l’administration publique au Bénin se poursuit. C’est dans la dynamique de cette lutte engagée depuis 2016 avec l’avènement du gouvernement du président Patrice Talon, que le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a décidé de l’annulation des différentes épreuves du samedi 19 février 2022 en vue de la constitution du fichier national des fonctions techniques et administratives des mairies. L’annonce a été faite à travers un communiqué en date du 23 février 2022, signé du président du comité de supervision de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le ministre chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané. Cette décision intervient à la suite des plaintes reçues et qui font état des irrégularités dans les dossiers des candidats. « C’est en raison des plaintes enregistrées relativement à l’évaluation des dossiers des candidats aux diverses fonctions techniques et administratives des mairies », a-t-il indiqué. Le comité, renseigne le communiqué, a décidé d’annuler puis de faire reprendre les différentes épreuves, « le but de garantir les mêmes chances à tous ». A cet effet, il sera procédé à la reprise du processus d’évaluation des dossiers des postulants. « Les nouvelles dates de reprise du processus de sélection pour la mise en place du fichier national des fonctions administratives et techniques seront communiquées ultérieurement », a précisé le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané.

Alban Tchalla (Coll.)