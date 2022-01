Uac : Le Recteur Félicien Avlessi s’engage à relever les défis sécuritaires

Professeur Félicien AVLESSI, Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi

L’année 2021 n’a pas été que rose pour la communauté universitaire d’Abomey-Calavi. Des cas de braquage, de violence entre étudiants et tentative d’enlèvement ont laissé de tristes souvenirs dans les mémoires, mettant en cause les questions liées à la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens dans ce haut lieu de savoir. Un problème auquel le Recteur de l’Uac, Professeur Félicien Avlessi, compte bien remédier. A l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de cette nouvelle année tenue ce vendredi 26 janvier 2022, le Recteur s’est engagé à prendre les mesures idoines afin d’assurer une meilleure sécurité des étudiants, des enseignants et celle des autres usagers du campus d’Abomey-Calavi. Au titre de ces mesures figurent la fermeture de certains portails et la présentation d’une pièce d’identité pour tout accès au campus, à des heures tardives.

Dans la même dynamique, le premier responsable de l’équipe rectorale rassure que 2022 sera l’année des grandes réalisations à l’Uac, dont, la rénovation de l’amphithéâtre Idriss Déby Itno avec la dotation d’un groupe électrogène de 200 KVA, la révision de la politique d’installation et de gestion des toilettes au sein du campus, l’achèvement des travaux de construction et la mise en service du nouveau bâtiment du rectorat, le renforcement de la connexion internet sur le campus. « Plusieurs réalisations sont attendues pour cette année et la providence nous réserve, en plus de ce qui est prévu, de belles surprises tant pour chacun de nous que pour la communauté », a-t-il conclu.

Rastel Dan