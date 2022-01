Don de barques motorisées pour le transport fluvio-lagunaire: L’Ong Direct-Aid Bénin soulage les peines des populations de 6 communes

Pour faciliter le transport fluvio-lagunaire et éviter les conséquences des accidents sur les cours d’eau, l’Organisation internationale humanitaire (l’Ong Direct-Aid Bénin) a offert des barques motorisées et autres équipements d’intervention rapide de sauvetage. La cérémonie de remise de ces huit barques motorisées équipées de matériels dont : les gilets de sauvetage des boites à pharmacie et des extincteurs, a eu lieu le lundi 17 janvier 2022 à Cotonou, en présence des préfets des départements concernés et des élus locaux des communes bénéficiaires. Ce geste a pour objectif de réduire les cas de surcharge des barques dans les embarcadères pour prévenir les chavirements. Pour Rouchdane Boukhanfra, représentant résident de l’organisation internationale Koweitienne humaine Direct-Aid Bénin, ce geste montre l’engagement de Direct-Aid Bénin en partenariat avec l’Agence nationale de la protection civile (ANPC), d’équiper « soixante-dix (70) embarcadères du Bénin en barques motorisées». « Depuis cinq ans, Direct-Aid n’a cessé d’apporter son aide humanitaire aux sinistrés de notre pays. Il offre ce jour encore, aux communes d’Adjohoun, de Banikoara, de Comè, de Ouèssè, de Ouidah et de Savè, 8 barques motorisées ainsi que d’équipements de bord, des gilets de sauvetage et des extincteurs », a fait remarquer, Abasse Alossoumare le directeur de cabinet du ministre de l’intérieur en réceptionnant cet important lot de moyens de transport fluvio-lagunaire. Par ailleurs, au cours de l’année 2021, elle avait déjà procédé à la distribution de 1 600 kits alimentaires et du matériel de première nécessité ainsi que 500 kits scolaires en guise de secours humanitaires à l’endroit des sinistrés de plusieurs communes du Bénin. Heureux de cette dotation, le préfet du département de Mono, Bienvenu Milohin a, au nom de tous les bénéficiaires, rassuré l’organisation donatrice que toutes les dispositions seront prises pour le bon usage desdites barques.

Alban Tchalla (Coll.)