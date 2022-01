Mise en œuvre de la réforme sur la décentralisation: Le Chef de l’Etat fixe les maires

Président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon

A peine passée l’euphorie des fêtes de fin d’année, le président Patrice Talon n’a pas tardé à amorcer la mise en œuvre concrète de ces grandes actions annoncées pour l’année 2022. Il s’agit entre autres de la réforme sur la décentralisation. Elle était au cœur d’une séance de travail tenue ce mardi 04 janvier entre le chef de l’Etat et les membres du bureau exécutif national de l’Association nationale des communes du Bénin (Ancb) au palais de la Marina. Les différentes étapes de la mise en œuvre de cette grande réforme ont été présentées à ces derniers. Tout doit pouvoir s’achever pour qu’elle prenne son envol le 1er avril 2022. Pour les différentes étapes, la première est celle relative aux différents appels à candidatures pour les sept postes importants de l’administration des communes créés par le Code de l’administration territorial. A la rencontre du palais de la Marina, les maires présents ont été informés de ce que le processus de recrutement sera lancé d’ici fin janvier. Une plate-forme de recrutement serait déjà conçue à cet effet et sera rendue publique très bientôt. Entre autres postes à pourvoir, il y a le Secrétaire Exécutif, la Personnes Responsable des Marchés Publics, le Chargé de l’Environnement et les Responsables Financiers. Des instructions fermes ont été données par le Chef de l’Etat aux services compétents et structures étatiques impliquées pour que le processus ainsi mis en branle ne souffre d’aucune faille, selon des sources proches de la présidence.

Il faut rappeler que le Code de l’Administration territoriale adoptée par l’Assemblée nationale comporte plus de 560 articles repartis en neuf chapitres abordant successivement, l’organisation de l’administration territoriale, l’organisation et le fonctionnement des départements, la compétence et le fonctionnement des collectivités territoriales, l’organisation et le fonctionnement des communes, la gestion du patrimoine des communes, etc.

Christian Tchanou