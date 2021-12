Effets économiques du Covid-19: Le gouvernement distribue près de 10 milliards aux entrepreneurs

Les entreprises ont reçu leur part de soutien promis par le gouvernement. 10 milliards de FCFA ont été débloqués pour la deuxième session de soutien aux entreprises dans le but d’atténuer les effets économiques de la COVID19. Les premiers bénéficiaires en témoignent depuis hier à la télévision nationale. Si certaines entreprises ont reçu plus d’un million de FCFA, les auto-entrepreneurs de l’informel mais qui ont fait les formalités requises afin d’être pris en compte ont reçu autour de 200.000. Suivez ici leurs témoignages.

Premier entrepreneur :

« Je viens de recevoir le message du fonds Covid19 offert par le Gouvernement que j’avais souscrit en août passé. J’ai eu 1 087 400 que je viens de recevoir sur mon compte MoMo. Je dis merci au Gouvernement. »

Deuxième entrepreneur:

« Je viens de recevoir l’appui pour le COVID, 1 087 400 . Je suis très content ça va nous aider à boucher quelques trous. Je ne croyais pas que ça serait une réalité mais aujourd’hui subitement le message est arrivé. Cela montre la sincérité de notre Gouvernement. »

Troisième entrepreneur:

« Moi cela ne m’a pas surpris. C’est un homme que je connais. Je ne l’ai pas côtoyé mais j’ai plusieurs frères qui l’on côtoyé et je sais que s’il dit, il le fait. J’ai reçu 1 087 400 qui vont nous aider dans notre entreprise. »

Quatrième entrepreneur:

« J’ai reçu un message pour l’accompagnement Covid19 et en vérifiant j’ai trouvé 1 087 400 FCFA. Je suis très content. Je dois dire aux autres qui n’ont pas encore eu le message de patienter. Et certainement ceux qui ont banalisé, il faudrait qu’ils remplissent les formalités pour pouvoir en bénéficier. »

Cinquième entrepreneur:

« Nous on pensait que le gouvernement allait nous bombarder après avec des taxes donc on ne s’était pas lancé. Cette fois-ci, ils ont lancé et on a voulu tenter malgré qu’on est dans l’informel et à notre grande surprise on vient de recevoir 218 500 FCFA. C’est une grande joie pour moi. »

Olivier ALLOCHEME