Audience au cabinet du président de la Cour constitutionnelle et suprême: L’Ambassadeur Adam Bagoudou reçoit les conseils de Djogbénou et Victor Adossou

Dans le cadre des diligences préalables liées à sa prise de fonction, le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume de l’Arabie Saoudite, Adam Bagoudou, a été reçu en audience le lundi 27 décembre 2021 par le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Adossou. Les discussions entre les deux personnalités ont porté sur la coopération entre le Bénin et le Royaume de l’Arabie Saoudite. A l’occasion, le président Victor Adossou a rassuré son hôte de sa disponibilité et de son ouverture en vue d’une coopération entre la Cour suprême et l’institution sœur de l’Arabie Saoudite. En outre, il a exprimé son intérêt pour toutes opportunités de coopération et de collaboration, et a exhorté le nouvel ambassadeur à prospecter toutes possibilités dans ce sens. Le président de la Cour suprême, Victor Adossou a, pour finir, prodigué quelques conseils au nouveau représentant du Bénin au Royaume de l’Arabie Saoudite, Adam Bagoudou nommé à poste en Conseil des Ministres le mercredi 8 décembre 2021.

Le Pr Joseph DJOGBENOU reçoit le nouvel ambassadeur A. BAGOUDOU

Nommé à la faveur du conseil des ministres en sa séance du mercredi 8 décembre dernier, SEM. Adam BAGOUDOU, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin près le Royaume d’Arabie Saoudite s’est entretenu ce mardi 28 décembre 2021 avec le Président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cette visite de courtoisie au Professeur Joseph DJOGBENOU fait partie des règles du jeu auxquelles devant obéir tout diplomate nommé avant de se rendre à son poste.

Face à la Presse, le diplomate béninois dit avoir bénéficié des riches conseils et expériences du Président DJOGBENOU dans le cadre de l’exercice de la nouvelle mission qui lui a été confiée par le chef de l’Etat, Patrice TALON.

Laurent D. Kossouho