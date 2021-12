Cour royale de Savalou: La justice autorise la reprise du processus de désignation du roi

Dans son jugement contradictoire n°008/CME-CMCR du 21 décembre 2021, le Tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou a ordonné la relance du processus de désignation et d’intronisation d’un nouveau roi à la tête de la cour royale de Savalou. A cet effet, la justice a autorisé le collège formé par les chefs des quatre collectivités Lintonon, Gougnisso, Zoundégla et Dadavounou, élargi à la prêtresse du Palais Royal, dite Tassinon, à relancer le processus dans le respect de l’ordre public, des us et coutumes de Savalou, de transparence et d’équité, rapporte le site Bénin web Tv. Ce collège de chefs de collectivités est chargé d’établir et de rendre public le calendrier et l’aboutissement du processus. Par ailleurs, le Tribunal fait défense à toutes les parties de troubler la reprise du processus ainsi ordonné, sous astreintes sous comminatoire de 5 000 000 FCFA par acte de trouble constaté. De même, il lève la mesure de suspension prononcée par jugement avant de dire droit n°05/CM/ 20 du 14 avril 2020.

Laurent D. Kossouho