Me Paulin Akponna au sujet de la rencontre Yayi-Talon: « Le Président Yayi a compris la nécessité d’œuvrer pour la réconciliation et la paix »

Maître Kingnidé Paulin Akponnan, Expert-comptable

A travers une déclaration qu’il a publiée sur sa page Facebook, Me Paulin Akponna, membre fondateur du parti Bloc Républicain a indiqué que la « rencontre historique » tenue entre les Présidents Patrice Talon et Boni Yayi le mercredi 22 septembre dernier, ouvre de bonnes perspectives pour la décrispation politique et par ricochet pour la réconciliation nationale et la paix. Pour cet acteur politique de la mouvance présidentielle et ressortissant de la communauté Shabè et Nagot profondément meurtrie par les violences électorales, le Chef de l’Etat Patrice Talon reste le véritable artisan de la paix à Savè. « La communauté Shabè lui sera à jamais reconnaissante pour les actes qu’il ne cesse de poser chaque jour pour favoriser et accélérer le processus de réconciliation au sein de cette communauté fragmentée par la crise. Le peuple Shabè n’oubliera jamais que le Président Patrice Talon reste le véritable artisan de la paix à Savè, cette cité qu’il connaît si bien et en faveur de laquelle il ne cesse de poser des actes concrets de cet attachement », a-t-il fait savoir, avant d’ajouter qu’il fait le constat que le Président Boni Yayi a enfin compris la nécessité d’œuvrer pour la réconciliation et la paix dans l’intérêt supérieur du Bénin. A propos des doléances de l’ancien Chef de l’Etat Boni Yayi à l’endroit de son successeur, le Président Patrice Talon, relatives à la libération des personnalités de l’Opposition en prison ou pour le retour au pays des « exilés politiques », Me Paulin Akponna soutient qu’elles ne peuvent trouver des solutions que dans le strict respect des lois de la République et de celui de la séparation des pouvoirs qui font partie des principes fondateurs de l’État de droit et de la démocratie. Pour finir, il invite la classe politique en général et le peuple Nagot en particulier à saisir cette flamme d’espérance qui vient d’être allumée pour se mobiliser derrière le Président Patrice Talon afin de construire ensemble et dans l’unité, le Bénin.

Laurent D. Kossouho