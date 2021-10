Poursuite des négociations gouvernement-syndicats: Plusieurs revendications satisfaites, 4,5 milliards de primes de rentrée virées

Les Ministres Abdoulaye Bio Tchané et Adidjatou Mathys présents à la clôture des négociations Gouvernement-Centrales syndicales

Les travaux de la Commission nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations collective démarrés le 10 septembre 2021, ont pris fin le vendredi 1er octobre dernier sur une note de satisfaction des partenaires sociaux et du Gouvernement Talon au regard des grandes avancées enregistrés dans le cadre des revendications des travailleurs.

Des progrès significatifs ont été enregistrés sur la plupart des questions débattues entre les membres du gouvernement et les partenaires sociaux tous présents aux 4 jours d’échanges, à l’exception de la CSTB. Depuis le début des travaux, plusieurs diligences ont été effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022. Sur ce premier point, le Gouvernement Talon a accordé son violon à plusieurs aspects au niveau des trois ordres de l’enseignement. Dans l’enseignement primaire, le Gouvernement a autorisé le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques d’un montant total de quatre milliards cinq cent-vingt-un millions cinq cent vingt-huit mille six cents (4.521.528.600) francs CFA, la mise en place à bonne date du quart des subventions aux écoles et la promotion de cinq cent-treize (513) enseignants comme directeurs d’écoles. Dans l’enseignement secondaire, le Gouvernement Talon a autorisé le virement des primes de rentrée, la nomination des responsables administratifs des établissements publics, la stabilisation de la base de données des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), le maintien en poste des AME qui ont travaillé l’année dernière et la prise en compte de ceux non encore utilisés dans la base de données pour couvrir les besoins résiduels. Enfin au niveau du supérieur, il a été décidé de l’organisation de l’accueil et de l’orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements à travers le développement d’une plateforme « apresmonbac.bj » sur laquelle ces bacheliers se sont inscrits pour faire le choix de leur filière, le démarrage du processus de désignation des responsables aux hautes fonctions de direction des universités, des écoles et instituts, le reclassement des enseignants du supérieur inscrits sur la liste d’aptitude du CAMES en 2019 et en 2020 et le recrutement de 100 assistants qui est en cours. Des démarches qui ont répondu efficacement aux besoins des travailleurs.

Le dénouement heureux d’autres doléances

Toujours au cours de ces 4 jours d’échanges, le Gouvernement Talon n’est pas resté insensible au second point soumis à l’ordre de ces négociations. Il s’agit des doléances des travailleurs du secteur privé présentées à l’occasion de la fête du travail, le 1er mai dernier. On peut citer entre autres, à la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) en 2014, le relèvement du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG), l’assainissement des milieux hôtelier et agro-alimentaire par l’élaboration d’une convention collective de chaque branche, la ratification des conventions n° 189 sur les travailleurs et travailleuses domestiques, n° 129 sur l’inspection du travail dans l’agriculture et n° 122 sur la politique de l’emploi. « .. Il est à espérer que dès la prochaine rencontre, ces doléances connaîtront un dénouement heureux à la satisfaction de tous », a précisé le Ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané à l’occasion du point de presse sur la synthèse des travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale. Il n’a pas manqué de féliciter tous les membres de la Commission pour leur sens élevé de responsabilité dans la recherche de solution pour le maintien d’un climat social apaisé.

Rastel DAN