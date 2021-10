2ème vague de formation de la SoBeSA: Des sociologues outillés sur le traitement des données qualitatives

La photo de famille à la fin de la formation organisée par la SoBéSA

En vue de renforcer la formation académique dans les universités, la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) a organisé sa deuxième vague de formation sur le traitement informatique des données qualitatives assistées par Nvivo. Démarrée depuis le 27 septembre dernier dans la salle de conférence de l’EDP-ECD, ladite formation a pris fin le 1er octobre 2021.

« Etude d’un cas pratique ». Telle est la thématique développée au cours des deux derniers jours de cette formation organisée par la Société béninoise de sociologie et d’anthropologie (SoBeSA) sur le traitement informatique des données qualitatives assistées par Nvivo. Durant ces cinq jours de formation, non seulement des connaissances ont été transmises aux membres du groupe de formation, mais aussi ces jours leurs ont fait évoluer vers une culture de recherche scientifique qui développe leurs compétences et leurs comportements. Tout cela n’aurait pas été possible sans l’apport précieux de ses éminents enseignants, le Professeur Pascal Dakpo, Directeur de la formation et le Prof. Cocou Victorin Capo-Chichi très attentionnés et qui encourageaient les participants à chaque étape franchie. Ils possèdent désormais la compréhension théorique et pratique de NVIVO, essentielle pour installer le logiciel NVIVO sur l’ordinateur, d’importer les verbatim, de créer des nœuds, faire l’encodage des verbatim et afficher ce qui a été encodé dans les verbatim, ouvrir les nœuds pour en explorer les références, créer les cas, les caractéristiques et les attributs, visualiser le sommaire d’encodage par nœuds et autres rapports, réaliser la requête sur la fréquence des mots et analyser le résultat obtenu, etc. « Telle que la formation s’est déroulée, la société a une importance capitale pour vous et vous savez ce que vous recherchez », a dit le Directeur de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire « Espaces, Cultures et Développement » de l’UAC, Placide Clédjo, aux participants. Le Vice-Président de la SoBeSA Dr(MC) Abdoulaye Monra Bénon a remercié au nom de la société, les participants pour leur sacrifice et dévouement à l’organisation de cette formation. « Chers participants, la SobeSA me charge très particulièrement de vous dire qu’elle loue la convivialité, l’enthousiasme et l’esprit de curiosité qui ont nourri et couronné ses jours de renforcement de capacité et vous remercie pour la confiance et le crédit que vous avez portez à cette formation », a-t-il dit. La Représentante des participants a remercié au nom de ses pairs, les différents responsables de la SoBeSA et toutes les personnes qui ont rendu effective cette formation.

Edwige Totin