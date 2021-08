2è session de l’émission «Rendez-vous avec le Porte-parole»: Wilfried L. Houngbédji répond aux questions des internautes ce vendredi

Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji va apporter des réponses aux préoccupations des internautes au sujet de quatre thématiques, demain vendredi 27 août à partir de 17h. Il s’agit de la rentrée scolaire 2021-2022, la recrudescence de la pandémie de la Covid-19, l’opération de libération des domaines publics et la rentrée gouvernementale. Pour le compte de cette deuxième session de l’émission intitulée « Rendez-vous avec le Porte-parole » qui se déroule sur les canaux digitaux du Gouvernement du Bénin et ceux du Porte-parole du Gouvernement (Facebook et Youtube), Wilfried Léandre Houngbédji invite les internautes à lui poser toutes leurs questions liées à ces quatre thématiques en utilisant exclusivement le formulaire disponible sur => https://ask.gouv.bj/question/.

Laurent D. Kossouho