GRIPPE AVIAIRE: Plusieurs cas suspects à Sèmè-Kpodji

Le Bénin vient de faire le constat de l’apparition d’un foyer du virus de l’influenza aviaire chez des poules pondeuses de 11 mois d’âge, présentant des troubles digestifs et une chute de ponte avec 50% de taux de mortalité au début. La nouvelle est rendue public à travers une note adressée par le gouvernement du Bénin à l’Organisation mondiale de la santé animale (Oie) le 20 août 2021. Selon les informations, des volailles sont atteintes de l’influenza aviaire détectée chez des poules pondeuses dans le village de Tohouè à Sèmè-Podji proche du Nigéria. D’après la note, cette mortalité massive allant jusqu’à 50% a été observée les deux premiers jours suivant la date d’apparition de la maladie, le 27 juillet 2021, chez les poules pondeuses dans une exploitation où les animaux sont en enclos. Selon les chiffres fournis à l’Oie, on dénombre à la date du 20 août, 6 626 têtes de volaille décédées. Ce virus de l’influenza aviaire hautement pathogène a été confirmé le 18 août sur la ferme en question, soit deux jours avant que l’organisation ne soit saisie de l’information. Pour l’heure, la cause de cette contagion est déclarée inconnue mais la zone a été mise en quarantaine pour éviter la propagation de la maladie.

Edwige Totin