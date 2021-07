Annonce de la création d’une juridiction spéciale contre la corruption: La Côte- d’Ivoire emboîte le pas au Bénin et crée sa Criet

A l’instar du Bénin qui a créé en 2018, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), la Côte d’Ivoire vient de procéder à la création dans son dispositif juridictionnel, d’un pôle pénal, économique et financier. L’information a été annoncée au peuple ivoirien ce mercredi 21 juillet 2021 par le Ministre de la communication, des médias et de la francophonie, porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly. Des explications du ministre Ivoirien, il ressort que la création de cette juridiction vise à mettre dans le cadre institutionnel, la répression de la corruption et des infractions assimilées, du blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et des infractions financières connexes en cohérence avec les engagements internationaux de la Côte d’Ivoire, notamment la Convention des Nations unies contre la corruption et les divers autres instruments régionaux et sous régionaux. Les prérogatives de cette juridiction correspondent à celles attribuées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) au Bénin créée depuis 2018 où le régime du Président Patrice Talon, après un état des lieux, a jugé utile sa création pour connaître les crimes économiques et le terrorisme.

Laurent D. Kossouho