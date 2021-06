Examens de fin d’année: 82 938 candidats à l’assaut du Baccalauréat ce jour

Les candidats à l’assaut du premier diplôme universitaire feront face aux épreuves écrites dès ce jour, lundi 21 juin 2021. Ils sont au total 82 938 dont 31.931 candidats de sexe féminin et 51.007 candidats de sexe masculin à composer dans les 132 centres de composition retenus pour la phase écrite de cet examen. Un effectif en régression de 12 475 candidats soit 13,07% par rapport à l’effectif de 2020 qui était de 95 413 candidats inscrits. Selon les autorités, cette régression est due au ‘’toilettage » de la liste de candidature par la plateforme EducMaster. En visite dans les locaux de la Direction de l’Office du Baccalauréat le jeudi 17 juin dernier pour s’assurer du bon déroulement des préparatifs entrant dans le cadre de cet examen, le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Yves Kouaro Chabi accompagné de son homologue de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Éléonore Yayi Ladékan, a rappelé aux parents d’élèves les efforts consentis par le gouvernement et les acteurs de l’éducation pour aboutir à une année scolaire 2020-2021 apaisée. Éléonore Yayi Ladékan a, quant à elle, félicité tous les acteurs impliqués pour le savoir-faire qui les caractérise et qui fait du Bac béninois un label dans la région. Tout est donc prêt pour le démarrage ce jour, de l’examen du Baccalauréat session de juin 2021.

La ministre Eléonore Yayi Ladékan espère un taux de réussite plus élevé

Dans son message à quelques heures du démarrage effectif de la phase écrite de l’examen du Baccalauréat session de juin 2021, la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, a exprimé son satisfécit d’abord sur la progression du taux de participation des filles à cet examen depuis quelques années, ensuite sur la progression de l’effectif des candidats des séries scientifiques et enfin, des résultats obtenus dans ce secteur grâce aux réformes du régime de la rupture. Au regard des belles avancées enregistrées, la Ministre souhaite avoir un taux de réussite plus élevé que celui des années antérieures.

MESSAGE DE LA MESRS Éléonore Yayi Ladékan

Chères candidates, chers candidats,

Chères enseignantes, chers enseignants,

Chers parents et tuteurs d’élèves,

Mesdames et messieurs,

Demain lundi 21 juin 2021 débutent, sur toute l’étendue du territoire national, les épreuves écrites du Baccalauréat session de juin 2021. Cette année, 82.938 candidats dont 31.931 filles se lanceront à l’assaut de ce diplôme, dans 132 centres de composition.

En effet, après plusieurs années d’efforts et de préparation, les candidats, les parents et les enseignants espèrent avec beaucoup d’impatience l’examen devant conduire à ce diplôme qui sanctionne la fin des études secondaires et qui ouvre la voie aux études universitaires.

Mesdames et messieurs,

La présente session du Baccalauréat est pour moi une source de satisfaction et ce, à double titre.

Premièrement, le taux des filles est passé de 33,95 % en 2019 à 36,74 % en 2020 et à 38,50% en 2021. Ceci prouve que des filles sont davantage, scolarisées et qu’elles abandonnent de moins en moins les classes.

• Deuxièmement, l’effectif des séries techniques est en nette progression par rapport aux années antérieures. Ceci est à l’actif du Gouvernement du Président Patrice TALON qui, au plan des réformes majeures, a mis l’accent sur l’enseignement technique et la formation professionnelle. Nous devons continuer dans cette direction, gage d’insertion de nos diplômés mais également source de développement de notre Pays.

Aussi, dois-je rappeler que, depuis l’avènement du régime de la rupture, une attention toute particulière est portée sur le secteur éducatif. Nous pouvons donc constater avec satisfaction que le niveau de stabilité dans nos établissements s’est accru et le contrôle de qualité des prestations s’est davantage amélioré. Tout ceci a permis de réaliser des taux de succès record aux examens ces deux dernières années. Cette mobilisation de tous les acteurs devra impérativement se poursuivre pour redorer le blason de notre système éducatif béninois. Le Gouvernement continuera à jouer la partition qui est la sienne.

Mesdames et Messieurs,

Je peux vous rassurer, sur la base du niveau de préparation de l’Office du Baccalauréat, que toutes les dispositions sont prises pour que les compositions se déroulent dans de bonnes conditions, sur les plans technique et sanitaire avec la mise en place des dispositifs de lavage des mains et le strict respect des gestes barrières dans les salles et centres de composition.

Je profite de l’occasion pour remercier mon collègue du Ministère des Enseignements Secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle et ses collaborateurs pour avoir mobilisé toute l’année, les ressources adéquates nécessaires afin d’assurer à nos apprenants, un enseignement de qualité.

A vous surveillants, Chefs centre et superviseurs de centre de composition, je voudrais compter sur votre sens de devoir républicain afin d’exécuter loyalement la tâche qui est la vôtre.

Quant à vous parents, je vous exhorte à continuer de créer un environnement propice pour une meilleure composition à nos enfants.

Chères candidates et chers candidats, il ne me reste qu’à vous inviter à vous munir de vos convocations, vos pièces d’identités en cours de validité, vos masques et à vous présenter dans vos centres de compositions à l’heure. Ne cédez pas à la tentation de la facilité et comptez sur votre travail personnel. J’espère donc de votre part, un taux de réussite plus élevé que celui de l’année dernière.

Bonne concentration, plein succès à vous !