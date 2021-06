Journée nationale de la médecine traditionnelle: Le Gouvernement réaffirme son soutien aux acteurs de la pharmacopée

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé

Le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a procédé le jeudi 17 juin 2021, au lancement des activités marquant la 20e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle. Cette cérémonie a eu lieu à la Direction départementale de la santé de l’Atlantique à Abomey-Calavi sur le thème : « Médecine traditionnelle au Bénin : les réformes et la recherche, deux grands défis à relever ». Cette 20e édition de la Journée nationale de la médecine traditionnelle a pour objectif de réussir à apposer un support scientifique réel aux produits issus de cette science ancestrale. Pour l’occasion, les gardiens de la tradition, chercheurs et acteurs du système de santé ont jeté les bases d’une collaboration plus étroite au service de la santé des populations. Les discussions assez participatives ont permis de faire le point du chemin parcouru, mais aussi définir les axes d’une vraie réorganisation du secteur de la santé. Le Directeur de la recherche, de la formation et de la médecine traditionnelle Roméo Padonou, entend travailler à donner un contenu plus élaboré à cet arrimage entre la recherche et la médecine traditionnelle. Pour sa part, le Ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin a rappelé la place de choix qui est faite à la médecine traditionnelle dans la loi portant protection de la santé des personnes. Il a profité pour réaffirmer la volonté sans faille du Gouvernement de soutenir et d’accompagner les initiatives des acteurs de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. « Cette ambition clairement affichée ne tardera pas à devenir réalité », a souligné le Ministre Hounkpatin avant d’exhorter tous les acteurs à accompagner le Gouvernement dans son ambition à faire de ce secteur, un des piliers du dispositif sanitaire du pays.

Edwige Totin