Assurance pour les motos et tricycles: « Le gouvernement pense que c’est hautement social », dixit Wilfried Houngbédji

Interrogé par la rédaction de Frissons Radio ce vendredi 18 juin, le Secrétaire général adjoint et Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné des clarifications au sujet de la proposition de loi portant obligation de souscription d’assurance pour tout utilisateur de véhicule terrestre à moteur (VTM). Au cours de cet entretien, il a fait savoir que cette proposition de loi s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat de faire plus du social au cours de son second quinquennat. « D’abord, le gouvernement pense que c’est hautement social », a déclaré le porte-parole du gouvernement. Abordant les raisons qui fondent cette réforme, il a précisé qu’elle vise à protéger les motocyclistes qui sont les victimes les plus exposées lors des accidents de la route. « Quand les accidents surviennent, les conducteurs de moto sont généralement les plus grandes victimes. Ceux qui sont en voiture sont encore mieux protégés », a-t-il dit. Poursuivant ses explications, l’invité de la Frissons Radio a démontré que cette taxe va résoudre assez de problèmes et qu’elle serait fixée peut-être à 10.000 f cfa ou 15.000 f cfa l’année, soit 1000 fcfa le mois. A en croire le porte-parole de l’Exécutif, très souvent les victimes n’ont pas de moyens pour faire face aux dégâts causés par les accidents dont elles sont à l’origine. Ainsi, une fois que la loi sera votée, leurs motos seraient assurées et cela leur permettrait de mieux gérer et sans pression, la situation en cas d’accident.

Alban Tchalla (stag)