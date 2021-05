Championnat amateur de la Ligue Atlantique/Littoral de volleyball: As Cotonou hommes et Challenge VBC dames imperturbables

L’équipe de volley-ball Homme de AS COTONOU

Les matchs de la deuxième journée du championnat amateur de la Ligue Atlantique/Littoral de Volleyball ont eu lieu au hall des arts de Cotonou, le dimanche 16 Mai 2021. Opposant chez les hommes AS Cotonou à l’UAC et Challenge VBC à 2ASA, ces matchs ont vu la victoire des cotonois d’Imorou Bouraima et des jeunes filles du président Ali Yaro. En effet, ces deux formations n’ont pas donné de répit à leurs adversaires. Les garçons de l’AS Cotonou après leur première victoire avaient pour objectif d’enchainer. Et ils l’ont bien réussi. Face aux étudiants de l’UAC, ils ont mené par 3 sets à 0 soit 25-19/25-18/25-14. De leur côté, les filles de Challenge VBC, plus expérimentées, ont tenu les jeunes Amazones de 2ASA presque par le haut. Expéditives, elles terminé les 3 sets par des scores sans appels 25-7/25-6 et 25-10.

A rappeler que ce championnat lancé il y a quelques jours, est une activité statutaire de la Ligue que préside Grâce Gouda.

Anselme HOUENOUKPO