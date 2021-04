Présidentielle du 11 avril: Mariam Chabi Talata verrouille Copargo

La Colistière de Patrice Talon, Mariam Chabi Talata

La Colistière de Patrice Talon, Mariam Chabi Talata accompagnée de la Ministre du commerce et de l’industrie, Shadiya Alimatou Assouman et de l’Honorable Assan Séibou ont pris d’assaut la ville de Copargo le dimanche 4 avril 2021. C’était l’occasion pour la population de s’imprégner du contenu du programme d’actions 2021-2026 du duo de la mouvance Talon-Talata. Comme dans d’autres villes qui ont déjà accueilli le duo, la population de Copargo s’est massivement déplacée pour soutenir la nouvelle dynamique. Les échanges ont porté entre autres, sur le Programme 2021-2026 du duo et les projets futurs au profit de la ville. Le secteur agricole, artisanal et la question de l’emploi des jeunes abordés dans le programme 2021-2026 du duo et expliqués de fond en comble a surtout retenu l’attention de la population. Vu la richesse du Programme et son impact positif sur le développement du Bénin, la population n’est pas restée hypocrite. Ils ont promis à cet effet au duo, de compter sur la ville de Copargo afin de gagner cette élection par une victoire écrasante. Selon la Colistière de Patrice Talon Mariam Chabi Talata, d’autres projets de développement vont très bientôt voir le jour à Corpago. Ainsi, le Chef de l’État Patrice Talon et sa colistière peuvent dorénavant mettre confiance en cette commune, qui accepte s’engager dans la dynamique et qui leur promet un KO au lendemain du 11 avril 2021.

Edwige Totin