Pro Ligue du Bénin/Zone C: Toujours invincible, As Cotonou neutralisée perd du terrain

Les joueurs de l’As Cotonou

La zone C de la Lige Pro du Bénin a joué les derniers matchs de la 13e journée le jeudi 18 mars 2021. Des deux rencontres au programme, celle ayant opposé la JA Cotonou à l’As Cotonou FCP sur la pelouse du Campus d’Abomey-Calavi, n’a pas connu de vainqueur. Ainsi, victorieuse après un retournement spectaculaire, à l’aller, les joueurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, As Cotonou, ont été les premiers à trouver la faille. A la 20e minute, Boladji Abdou, a expédié son coup franc dans les buts gardés par Steve Glodjinon. 0-1, les jaunes et noir vont conserver ce score pour aller à la pause. Mais la JA Cotonou remobilisée par son entraineur Vizir Touré, va au retour des vestiaires prendre le match en main. Devenus dominateurs, Chouwaibou Arouna et ses partenaires vont obtenir l’égalisation à la 60e minute. 1-1, le sore n’a plus évolué malgré la sortie du jeune Chouwaibou Arouna, expulsé à la 76e minute. Avec ce nul, As Cotonou en course pour l’accès à la Super Ligue, a désormais 2 points de retard sur Requins Fc qui, après son succès (2-1) 24heures plus tôt devant As Police, a pris tout seule le contrôle de la Zone C. Car, As Cotonou totalise 26points+9 pendant de Requins Fc en compte 28 et un goal différentiel de +13.

L’invincibilité se poursuit pour l’As Cotonou

C’est le 12e match pour les hommes de Thyamiou Youssouf être battus. Devenue l’équipe à abattre, Nassirou Adamou et ses coéquipiers qui n’ont d’yeux que pour la bonne performance ont encore réussi un match sans défaite. Premiers à ouvrir le score, ils n’ont pas certes décroché un 8e succès, mais, ils ont pu glaner un point qui sera peut-être déterminant dans le classement final. Pendant ce temps, Upi Onm, 0 victoire et 0 point jusqu’à cette journée, s’est offert son premier succès. L’équipe en déplacement, a tenu Soleil Fc en respect (1-3). Elle vient donc à deux points de JA Cotonou avant dernière.

A. H