Présidentielle 2021: Les déclarations de candidatures démarrent ce jour

Le président de la CENA, Emmanuel Tiando entouré de de la vice présidente Géneviève Boco Nandjo et du coordonateur au budget Fassinou

Les candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ont quatre jours pour déposer leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome (Cena). L’ouverture du registre de déclaration de candidature a été faite ce dimanche 31 janvier 2021 par le président de la Cena, Emmanuel Tiando. C’est une phase importante du calendrier électoral qui a été lancée hier dimanche. Selon la déclaration du président de l’institution à charge de l’organisation des élections, « L’organisation de la prochaine élection présidentielle est régie par un nouveau cadre juridique notamment les dispositions de la loi n°2019-40 du 07 novembre modifiant la loi n°90-32 du 11 décembre portant Constitution de la République du Bénin d’une part, et d’autre part celles du n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin ». Des précisions à l’issue desquelles le président Emmanuel Tiando a rappelé aux potentiels candidats les nouvelles règles juridiques qui régissent l’organisation du scrutin présidentiel au Bénin et les modifications apportées aux dossiers de candidatures. « Ainsi, outre les pièces habituellement requises dans les déclarations de candidatures, une des exigences de ces nouvelles lois évoquées a trait à l’institution pour toute candidature, d’un duo de président et de vice-président ainsi que l’obligation faite à chaque duo de candidats d’être parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 10% de l’ensemble des députés et des maires, soit au moins 16 élus par duo de candidats », a-t-il souligné.

Convaincu que la transparence d’une élection commence déjà au niveau de l’enregistrement des candidatures, Emmanuel Tiando a rassuré les candidats et leurs sympathisants ainsi que l’ensemble du peuple béninois que toutes les dispositions idoines ont été prises pour que ces opérations d’enregistrement de déclarations de candidatures se déroulent en toute transparence. Profitant de l’occasion, il a exhorté les différents candidats à ne pas attendre comme à l’accoutumée le dernier moment pour se présenter à la Céna. « Dès lundi 1er février à partir de 9 heures, nos équipes se tiendront prêtes pour les accueillir en vue de l’accomplissement des formalités de leurs déclarations de candidatures », a-t-il laissé entendre. Cette séance de lancement de dépôt des dossiers de candidature a eu lieu en présence de la vice-présidente, Geneviève Boko Nadjo, du coordonnateur du budget, Basile Fassinou et de la Secrétaire exécutive permanente, Noëlie Apithy. Du 1er au 4 février 2021, les potentiels candidats à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 sont donc invités à l’enregistrement des déclarations de candidatures au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Yannick SOMALON