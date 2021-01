Rentrée politique du Moele-Bénin: Jacques Ayadji félicite les siens

Les membres du Bureau politique du parti

Le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin) a tenu sa rentrée politique le samedi 23 janvier 2021 dans l’enceinte du projet Songhaï à Porto-Novo. Un rendez-vous d’importance au cours de laquelle, le président du parti, Jaques Ayadji a procédé l’installation dans leurs fonctions, des membres du Bureau Politique National et des responsables à divers niveaux des organes techniques du parti.

Premier parti politique à désigner comme candidat en août 2020 le président Patrice Talon, le parti Moele Bénin se félicite du OUI du chef de l’Etat à être de la course de l’élection présidentielle du 11 avril prochain. « L’annonce de la candidature du président de la République Patrice Talon à Adjohoun le 15 janvier dernier pour la présidentielle du 11 avril prochain, est une prime à notre parti, car, voir loin et bien reste notre label à Moele-Bénin », s’est vanté, le président Jacques Ayadji, dans son allocution d’ouverture de la rencontre. Selon ses explications, l’objectif de cette rentrée politique est de présenter et d’installer dans leurs fonctions, les membres du Bureau Politique National et les responsables à divers niveaux des organes techniques du parti. Car, rappelle-t-il, la prise de responsabilité au sein du parti Moele-Bénin, est : primo « s’engager à servir le creuset politique librement choisi pour donner l’exemple à ceux en attente de prendre aussi des responsabilités » ; secundo, « se préparer à assumer des charges nationales ».

Devant plus d’une centaine de militants venus des douze départements du pays, dont des membres du bureau politique national et des responsables à divers niveaux des organes techniques du parti, le président Ayadji, a présenté Moele-Bénin comme “un vrai parti politique dont la ligne idéologique est clairement définie et dont l’ancrage national est une réalité”, à mettre à l’actif des militants fidèles attaché “à l’idéal politique commun”. Raison pour laquelle il précise à ses militants que : « Nous sommes donc ici dans un cadre d’apprentissage pour servir notre cher pays le Bénin et l’aimer comme un digne fils quand sonnera l’heure des responsabilités au plan national.»

Jacques Ayadji a, avant de clore son allocution, décliné les raisons qui fondent le choix du Centre Songhaï, symbole qui reflète la vision du développement du Bénin comme, lieu de la rencontre politique. « Nous avons choisi le Centre Songhaï pour nous conforter dans notre choix de développement fondé sur le patriotisme économique avec comme base le consommons local, une préférence locale qui impacte le développement et les conditions de vie de nos concitoyens, » a-t-il ajouté avant d’inviter tous les participants à cette rencontre et tout le peuple béninois à : « Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons ».

Il est important de rappeler que le parti du renouveau démocratique PRD de Me Adrien Houngbédji s’est fait représenter à cette rencontre politique. Les représentants du PRD ont à leur prise de parole, salué le dynamisme du parti Moele Bénin et son sens d’organisation et d’anticipation.

Yannick SOMALON