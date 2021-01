Présidentielle 2021: Joël Aïvo refuse de demander le parrainage des élus BR et UP

Professeur Joël Frédéric Aïvo

« Aucun candidat sérieux dans le cadre d’une élection normale, sincère, sauf si on décide de rentrer dans un simulacre, ne peut se présenter aux portes de l’Union progressiste et du Bloc républicain avec son dossier pour les convaincre de la nécessité de lui donner les parrainages pour qu’il aille en compétition face à eux. Ça ne se passe dans aucun pays sérieux et vous pouvez compter sur nous, ça ne se passera pas au Bénin ». Tels sont entre autres les propos tenus par le Professeur Joël Frédéric Aïvo invité de l’émission « Ma part de vérité de Golf Tv Africa », ce dimanche 24 janvier. Et pour cause, le constitutionnaliste qui s’est déclaré candidat à la prochaine présidentielle estime que le principe de parrainage n’est pas contesté, mais les conditions dans lesquelles il a été adopté posent plusieurs problèmes. « Lorsque le Parlement s’est réuni pour instituer le parrainage, le Président de la République a déjà pour lui seul, la moitié des parrains », a-t-il expliqué. Autrement dit, tous les 83 Députés appartenaient déjà au Chef de l’Etat et zéro pour ses éventuels adversaires. Deuxième chose, « sur le plan juridique, ce qui affaisse, ce qui détruit le parrainage, c’est que la révision de la Constitution n’est pas bonne », a poursuivi le Professeur Aïvo, ajoutant que lorsque le Parlement instituait le parrainage, il ne restait que les élections communales de 2020 où le « Gouvernement a fait le choix de vendanger ces élections » à travers l’institution du seul de 10% dans le Code électoral. Pour Joël Aïvo, cette disposition a fait que des gens qui ont été choisis par les populations et légitimement espéraient être chefs d’arrondissement, conseillers communaux ou municipaux et maires n’ont pas pu siéger au profit de ceux qui n’ont pas été choisis par les populations à la base. « Ensuite, les maires ont été nommés depuis le siège des partis politiques par des personnes qui ne sont pas membres des conseils communaux. Voilà les conditions dans lesquelles les parrains ont été constitués. Les 83 Députés ont été constitués lors d’une élection à laquelle l’Opposition n’a pas participé, parce qu’elle a été éjectée », a martelé Professeur Joël Aïvo. La conséquence, « c’est que les 83 Députés à l’Assemblée nationale ont été choisis comme candidats par le Président de la République et sa mouvance. Les 83 députés obéissent à l’Union progressiste, au Bloc républicain et au Président de la République. Les maires ont été répartis depuis les sièges des partis politiques qui ont indiqué aux Préfets qui va être maire », a-t-il déploré, avant de déclarer qu’il n’est pas question d’aller demander le parrainage desdits élus : « Vous pensez que dans ces conditions, ça ressemblerait à quoi, que moi qui suis en opposition en gros et en détail avec le Président de la République, (…), j’aille auprès des deux partis politiques leur présenter mon projet, les persuader de la pertinence de mon projet pour avoir leur autorisation ? L’Opposition ne peut pas persuader le pouvoir de la pertinence de son projet pour que le pouvoir accepte de sélectionner les candidats qui vont compétir face à lui et éventuellement le battre », a fait savoir l’invité de Golf Tv Africa, en affirmant que « c’est seulement dans un match amical, sans enjeu qu’une équipe peut avoir le choix de son adversaire ». Toutefois, Joël Frédéric Aïvo n’a pas dévoilé la stratégie du Front pour la restauration de la démocratie (Frd) auquel il appartient, pour obtenir la suppression du parrainage avant la présidentielle ainsi que les autres exigences.

Laurent D. KOSSOUHO