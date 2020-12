Le promoteur Crépin AVLEKA

Football, handball, basket-ball, tennis, cyclisme, badminton, l’athlétisme. Voilà les disciplines sportives que l’Ong Impact Réel avec l’appui du fonds national pour le développement des activités de jeunesse de sport et de loisirs (Fndajsl) ont fait découvrir les enfants à Agbangninzoun. C’est à travers le projet Vacan’Sport (A fond les vacances multi-sports) que le Fndajsl a subventionné.

Un des enfants à l’échauffement

Le déroulement dudit projet qui constitue un élément important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la vie sociale a eu lieu à l’Epp Gboli-Kpodji, du 23 au 27 décembre 2020. Il a regroupé une centaine d’enfants venus d’Agbangnizoun et ses environs. Selon le président de l’Ong, Crépin AVLEKA, l’objectif dans un premier est de faire découvrir les multiples familles d’activités sportives à ces enfants et dans un second temps, d’accompagner le projet classe sportive qui est un projet gouvernemental.

Les enfants à l’atelier du football

«Nous sommes vraiment émus de voir l’enthousiasme avec lequel les enfants participent aux ateliers sportifs qui contribuent notamment à la lutte contre les échecs scolaires, à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à la santé.», s’est réjoui Crépin AVLEKA dont l’initiative doit être rééditée selon les enfants. En effet, ces derniers, heureux de participer à un tel camp n’ont pas manqué de solliciter une prochaine édition.

La photo de famille à l’issue du camp

Voilà pourquoi ils ont, tout comme les responsables de l’Ong, salué l’appui du fonds et sollicité que son directeur n’arrête pas d’accompagner ce projet qui va les aider à connaître davantage comment se pratique chaque discipline sportive.

Anselme HOUENOUKPO