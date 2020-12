Election Miss Tourisme Bénin 2021: Sarath Koukponou remporte la couronne

Miss tourisme Bénin 2021, Sarath Koukponou

La compétition de beauté dénommée « Miss Tourisme Bénin » qui est à sa sixième édition, a eu lieu le samedi 26 décembre 2020 au jardin de l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. Ayant regroupé 19 concurrentes, cette compétition s’est soldée par la désignation de six gagnantes avec à leur tête, Sarath Koukponou sacrée Miss Tourisme Bénin 2021.

La prestigieuse couronne de la compétition « Miss Tourisme Bénin 2021 » a été posée sur la tête de la candidate 5 du nom de Sarath Koukponou, étudiante en Licence 3 en nutrition et diététique. «Tourisme et développement rural au Bénin », est le thème de cette sixième édition de Miss Tourisme Bénin qui a regroupé 19 candidates. Représentant le département des Collines, Sarath Koukponou a su remporter cette compétition en convaincant le jury par son talent artistique et sa capacité intellectuelle à promouvoir le tourisme béninois. Ingénieur en management de la culture et du tourisme, Giscard Adjakpo, le Directeur pays de Miss Tourisme World Bénin et Président du comité d’organisation de Miss Tourisme Bénin, dans son allocution, a fait savoir que Miss Tourisme Bénin est un concours de beauté de contribution à la valorisation et à la promotion du patrimoine touristique et culturel du Bénin à travers la femme qui joue un rôle très important dans l’industrie touristique et culturel. Initiée depuis 6 ans, cette compétition se déroule suivant plusieurs étapes à savoir la présélection, la formation des candidates dans le domaine de l’entreprenariat et du tourisme, la formation en leadership féminin, la formation en prise de parole publique, les coachings sur les différentes prestations dont la danse traditionnelle. « Miss Tourisme World » est un concours qui répond à un certain nombre de critères sur le plan mondial et se fait sur ses propres entrées. En raison de la pandémie du Coronavirus, les touristes étrangers ne viennent plus visiter les sites touristiques du Bénin. Pour Giscard Adjakpo, il s’agit là d’une raison de plus pour valoriser le patrimoine culturel et touristique du Bénin à travers cette compétition. « Nous travaillons pour contribuer au rayonnement de notre culture à travers cette compétition. Malgré la pandémie du Coronavirus, il est de notre devoir en tant que Béninois de valoriser notre patrimoine culturel », a-t-il fait savoir. En tant que nouvelle ambassadrice de Miss Tourisme World Bénin 2021, Sarath Koukponou entend promouvoir le Bénin auprès du reste du monde, en tant que destination sûre pour toutes les cultures, durant son mandat. « Le Bénin est un pays de diverses cultures et encourage les échanges culturels. Les visiteurs ne pourraient pas seulement admirer les magnifiques paysages et sites touristiques mais aussi découvrir le mode de vie des Béninois ». Au cours de la même soirée, cinq autres couronnes ont été décernées à d’autres lauréats à savoir Joyce Houngbo couronnée Miss Tourisme International Bénin représentant le département du Plateau, Anne-Marie Yaoîtcha élue Miss Tourisme Global Bénin représentant le département de l’Ouémé, Audrey Awandessi sacrée Miss héritage global Bénin représentant le département du Zou, Christiana de Souza couronnée Miss Tourisme universe Bénin représentant le département de l’Atlantique et Ornèla Dossavi-Messy élue Miss Glam World Bénin représentant le département de l’Atlantique.

Edwige TOTIN