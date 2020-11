Sanctions au sein du parti Bloc Républicain: Le SAP/BR DOSSOUMOU donne des détails exclusifs sur la suspension de Abimbola

Eugène DOSSOUMOU

Le Secrétaire général national du Bloc Républicain a pris, il y a peu a décision de suspendre le premier secrétaire général adjoint, le ministre Jean Michel Abimbola de toute participation aux activités du parti jusqu’à nouvel ordre. Quelles en sont les raisons profondes ? Contacté ce dimanche au téléphone pour en savoir un peu plus, le Secrétaire administratif permanent du BR, Eugène Dossoumou donne des détails importants. Pour lui, « Ce qui s’est réellement passé, c’est ce qu’a indiqué la décision elle-même. Il s’agit de la perte du contrôle de la mairie de la Commune d’Adja-Ouèrè par le parti Bloc Républicain (BR) à la suite de l’élection ordonnée par le préfet du Plateau après l’invalidation d’un siège du BR par la cour suprême. Après enquêtes, il est revenu aux instances dirigeantes du parti que cinq (5) conseillers communaux élus du BR, sous le contrôle du ministre Abimbola. Ils seraient du courant de l’ancien parti RND, et ont soutenu l’élection du candidat du parti adverse au détriment de celui de leur propre parti. « Cela s’appelle traîtrise, cela s’appelle indiscipline et cela est prévu et sanctionné par le règlement intérieur du parti» dénonce Eugène Dossoumou. A la question de savoir si le ministre Abimbola ne court pas des risques de se voir exclu définitivement du BR à la suite de cette décision, le SAP HR n’y croit pas pour le moment, même s’il s’en remet aux instances du parti pour la suite à donner à cette décision. «Nous n’en sommes pas encore là. Tout dépend de l’appréciation que fera l’instance compétente en la matière, le Congrès en l’occurrence. Je ne peux prévisager de rien du tout. Mon souhait est que nous n’en arrivons pas là. Et pour l’instant, nous n’en sommes pas encore là.» affirme -t-il. Cette décision, par ailleurs, souligne, traduit une certaine fermeté et rigueur qui caractérisent la gestion et le fonctionnement du parti BR. Et il s’explique : «Cette décision est intervenue au lendemain d’un certain nombre d’activités organisées par le parti. Il s’agit de l’atelier de formation organisé à Bohicon au profit des Maires et les Adjoints nouvellement élus; de l’Université de vacances tenue à Abomey-Calavi, et récemment, de la Journée parlementaire des députés du BR. A ces occasions et à bien d’autres, des communications ont été passées à l’attention des participants et plus à l’attention des responsables du parti sur: le sens de la réforme du système ; la conduite à observer par le militant BR face aux intérêts du parti; l’exemple que doivent donner les responsables à divers niveaux de la hiérarchie du parti.

C’est dire que la décision n’a pas été prise sans une certaine forme d’éducation et de sensibilisation.» Il ajoutera que « cette décision est un message fort adressé à nous tous, militants de ce parti. En effet, à plusieurs reprises, il nous est dit et redit que la réforme du système partisan veut rompre avec des systèmes qui ont tout le temps généré des hommes forts. Désormais, il est question de bâtir des partis forts au sein desquels chacun, quel que soit son rang par ailleurs, doit d’abord se sentir comme militant, soumis aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti. A ce titre, l’intérêt du parti passe avant tout autre enjeu personnel. De ce point de vue, la décision intervient comme pour rappeler à nous tous ce qui nous est enseigné à chaque occasion.» Il a insisté par ailleurs sur le fait qu’ «après une telle méconnaissance des textes du parti ayant entraîné des conséquences aussi graves pour le parti, et comme corollaires des militants désemparés et désespérés ne sachant à quel saint se vouer, la direction du parti se devrait de réagir pour rassurer les militants et ramener la sérénité au sein de la famille.» Eugène Dossoumou n’a pas manqué aussi d’appeler les militants du BR au calme et à la sérénité à la suite de la décision prise par le parti dans l’affaire d’Adja-Ouèrè. «Nous devons rester mobilisés derrière les instances dirigeantes de notre parti en traduisant, chaque jour en actes concrets notre devise:» Plus unis, plus forts pour bâtir le Bénin. « a-t-il dit.

Christian TCHANOU