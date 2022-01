Développement du secteur des arts: Jean-Michel Abimbola annonce la création imminente d’une institution pluridisciplinaire

Jean Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts

Après la dissolution du Centre national de théâtre (CNT) en 2021, le Gouvernement a décidé de créer une structure plus ambitieuse pour prendre en compte tous les besoins du secteur des arts afin de mettre en place un nouvel écosystème pour rendre opérationnelles les institutions de ce secteur. Il s’agit d’une institution pluridisciplinaire spécialisée dans les arts visuels et les arts scéniques à l’instar de l’Ecole des Beaux-Arts. L’annonce a été faite le vendredi 7 janvier 2022, par le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola à la faveur d’une séance de travail qu’il a eue avec les acteurs du théâtre. Aux dires du Ministre, cette nouvelle institution se chargera non seulement de la création de contenus, de la production et de la diffusion, mais également de la formation et de la recherche. Expliquant les nouvelles orientations, le Ministre Jean-Michel Abimbola a souligné que le Gouvernement du Président Patrice Talon nourrit de grandes ambitions pour les secteurs de la culture et des arts. C’est pourquoi, les disciplines artistiques telles que la danse, la musique, le cinéma, le théâtre et les arts plastiques font l’objet d’une attention particulière. En témoigne la place de choix qui leur est accordé dans le Programme d’actions du Gouvernement (PAG) pour le second quinquennat. Les acteurs du secteur du théâtre présents à cette séance d’échanges ont profité de l’occasion pour aborder d’autres préoccupations notamment, celles relatives à l’opérationnalisation des classes culturelles, la mise en place du Conseil national des organisations d’artistes (Cnoa), le paiement des dettes du Fitheb 2018, le financement public du secteur culturel. Des préoccupations auxquelles le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola a apporté des réponses pour éclairer la lanterne de ses hôtes.

Laurent D. KOSSOUHO