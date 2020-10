Eliminatoires Can 2021 et Mondial 2022: Le gouvernement autorise les participations de sélection nationale A

Le ministre des sports, Oswald Homeky, lors d’une conférence de presse

Les Ecureuils du Bénin vont poursuivre les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Ils seront également en lice pour les éliminatoires du mondial Qatar 2022. C’est ce qu’on peut retenir du conseil des ministres du mercredi 14 octobre 2020. En effet, le gouvernement béninois dans l’une de ses décisions a confirmé la participation de l’équipe nationale A du Bénin aux joutes continentales et mondiales à venir. «Le conseil a autorisé la participation de l’équipe nationale senior de football aux éliminatoires de la coupe d’Afrique des Nations (CAN), au Cameroun en 2021, et de la coupe du monde, au Qatar en 2022», lit-on sur le compte rendu de ce conseil des ministres. Il est alors évident que le gouvernement béninois adhère à la reprise des activités footballistiques ayant été stoppées pour faute de la pandémie du coronavirus. Ayant donc pris certaines mesures dont celle de suspension des activités sportives sur le territoire national, le gouvernement du président Patrice Talon pourrait décider dans les jours à venir de la lever de cette mesure et autoriser le retour des sportifs sur les aires de jeu. C’est le mal que se souhaitent tous les acteurs du monde sportif placés au chômage depuis près de 8 mois.

Anselme HOUENOUKPO