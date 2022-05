Mondial Qatar 2022 : La France, grande favorite?

L’équipe de France après sa victoire en finale du dernier mondial

Dans moins de six mois, la Coupe du Monde 2022 sera lancée du côté du Qatar. En effet, pour la première fois, le Mondial se jouera en hiver, en raison du climat qatari, et les joueurs devraient arriver en grande forme pour l’évènement. Mais depuis le mois d’avril, les sélections peuvent déjà travailler sur leurs adversaires puisque le tirage au sort a déjà eu lieu à Doha. Et des favoris se détachent déjà grâce à leur poule très favorable !

On le sait, une compétition peut dépendre de beaucoup de choses : la forme du moment, l’entente du groupe, une blessure, parfois un élément qui soude une équipe et bien entendu le tirage au sort dès les phases de poule. À la Coupe du Monde plus qu’ailleurs, le tirage peut être très important, surtout concernant la partie de tableau pour les phases finales. Et forcément, toutes les sélections présentes à Doha en avril ont croisé les doigts lors du tirage au sort du Mondial 2022. L’Équipe de France, championne du Monde en titre, est clairement l’équipe à abattre. Pour autant, la sélection de Didier Deschamps a été plutôt chanceuse au Qatar.

En effet, dans le Groupe D de la compétition, les Bleus devraient être à l’abris jusqu’au quart de finale de la compétition. Face à des adversaires largement à leur portée, les Tricolores ont tout intérêt à finir en tête de leur poule, composée du Danemark (déjà rencontré en 2018), de la Tunisie, et d’un barragiste qui reste encore à définir. Dans ce barrage, trois équipes peuvent affronter les Bleus : l’Australie, le Pérou (les deux équipes étaient dans la poule en 2018) ou encore les Emirats Arabes Unis. Selon les paris de la Coupe du monde football 2022, la cote pour que la France termine première de son groupe est à 1,38, une cote dérisoire. En cas de première place, les Bleus affronteront le deuxième de la poule C en huitième de finale, composée de l’Argentine, qui devrait terminer en tête sauf surprise, du Mexique, de la Pologne ou de l’Arabie Saoudite.

Au niveau des autres nations favorites, l’Angleterre a également eu de la chance au tirage avec les Etats-Unis, l’Iran et un adversaire issu des barrages de la zone Europe : l’Écosse, le Pays de Galles ou l’Ukraine. En revanche, la Belgique, troisième du dernier mondial, va devoir être sérieuse d’entrée pour sortir de sa poule sans encombre puisque les Belges affronteront le Canada, le Maroc et la Croatie. Si les Diables Rouges sont, sur le papier, bien au-dessus, chaque adversaire a de quoi poser des problèmes aux coéquipiers d’Eden Hazard. De même pour l’Espagne, qui sera notamment dans la poule de l’Allemagne et du Japon. Enfin, le groupe du Portugal, qui est passé par les barrages pour se qualifier, est aussi un gros morceau. En effet, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo devront venir à bout de l’Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud. En 2018, la Seleçao s’est faite sortir par l’Uruguay dès les huitièmes de finale sur une masterclass d’Edinson Cavani. CR7 et ses coéquipiers sont prévenus.

Anselme HOUENOUKPO