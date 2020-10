«Grand Prix Africain des Services d’Etat»: Le Président Vlavonou distingué au Rwanda

Le Président Louis G. VLAVONOU recevant sa distinction

En séjour au Rwanda depuis quelques jours, dans le cadre de l’édition 2020 du PRIX AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT (PADEV) qui s’est tenu du 11 au 13 Octobre à Kigali, le Président de l’Assemblée Nationale du Bénin, Louis G. VLAVONOU a reçu la remarquable distinction de « GRAND PRIX AFRICAIN DES SERVICES D’ETAT ».

Selon le jury du PADEV, cette distinction est accordée au Président du parlement béninois au regard du volume de ses activités au service de la Nation et surtout à cause de la remarquable appréciation que les populations lui vouent.

Le PADEV est créé en 2006 par les organisations de la société civile de douze (12) pays africains. Le PADEV entend œuvrer pour l’instauration d’une culture du travail, du mérite et de l’excellence comme valeurs cardinales de la société africaine.

Au cours donc de la cérémonie officielle de distinction ce mardi à Kigali, les mérites de la deuxième personnalité du Bénin ont été célébrés devant un parterre d’autorités politiques, diplomates, opérateurs économiques, institutions financières, sociétés civiles décideurs de diverses horizons et médias venant du continent africain.

Pour le Président de l’Assemblée Nationale, ce PRIX est une invitation à la performance. Il a saisi l’occasion pour le dédier au Président de la République, Son Excellence Patrice TALON à l’ensemble de la représentation nationale, ainsi qu’à tous les artisans et partisans des courageuses et pertinentes réformes qui révèlent fièrement le Bénin.

Fidèle KENOU