Contentieux des communales 2020: La Cour suprême ordonne la reprise de l’élection du maire de Parakou

Yaya Aboubakar, Maire de Parakou

Dans une décision qu’elle a rendue, le jeudi 16 juillet 2020, à Porto-Novo, suite à un recours, la Cour suprême ordonne la reprise de l’élection du maire et de ses adjoints pour le compte de la municipalité de Parakou. Et ceci, en invalidant le siège du nouveau conseiller Ousmane Traoré et de son suppléant, Yessoufou Amadou, élus sur la liste du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) aux dernières communales et municipales du 17 mai 2020 dernier, selon des sources proches de l’institution. Avec désormais, 16 conseillers sur les 32, ce parti ne dispose plus la majorité absolue des sièges à Parakou. La cour suprême en conclut donc à l’annulation directe de l’élection maire Aboubacar Yaya et de ses adjoints, ordonnant sous quinzaine l’élection d’un nouveau maire et de nouveaux adjoints. Un coup dur pour le parti FCBE qui devra batailler fort pour reconquérir le fauteuil municipal face aux deux autres formations politiques en jeu, le Bloc Républicain qui a jusque-là au compteur 12 sièges et l’Union progressiste qui en dispose 4. Les jours à venir promettent de nouvelles grandes surprises à l’hôtel de ville de Parakou.

Christian TCHANOU