Coronavirus : Le Bénin proche de la barre des 500 cas confirmés

Une semaine après la levée des mesures draconiennes et sociales prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus au Bénin, la pandémie a bien gagné du terrain. A la date du 14 juin 2020, le Bénin a enregistré d’autres cas de patients confirmés au covid 19. Il compte désormais 470 cas confirmés, 235 sous traitement, 228 cas guéris et 7 décès. Des statistiques qui confirment le pic annoncé, il y a quelques semaines, par la première autorité en charge de la santé, Pr Benjamin Hounkpatin, en ce mois de juin. Une occasion pour le Ministre d’exhorter les populations à la vigilance et à l’observance des gestes barrières, entre autres, le lavage des mains à l’eau et au savon, le port obligatoire de masque de protection en tout lieu.

Rastel DAN