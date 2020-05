Observation des élections Communales 2020: La Plateforme électorale relève un taux de participation de 50,76%

Quelques votants

« Sur les 2.163.502 électeurs inscrits dans les postes de votes suivis, 1.098.113 votants se sont présentés donnant un taux de 50,76% ». C’est la déclaration faite par la Plateforme électorale des Organisations de la société civile sur le taux de participation des populations aux élections municipales et communales du dimanche 17 mai dernier. Un taux obtenu suite à l’observation des 360 agents de la Plateforme fortement déployés dans les 77 communes du Bénin, pour observer le déroulement du scrutin communal dans tous ses aspects. Ces données du rapport des observateurs témoignent d’ores et déjà de l’affluence qu’il a prévalu dans les centres de vote, dimanche dernier, contrairement aux langues qui soutiennent la réticence des populations d’aller aux urnes. En effet, certaines voix politiques fustigeant le mode de gouvernance du pouvoir en place, évoquent et soutiennent le faible taux des populations au scrutin du dimanche dernier. Une pensée déjà corrigée par la Plateforme électorale et qui sera davantage infirmée ce jour, par la Cena, lors de la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Rastel DAN