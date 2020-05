Organisation du scrutin des communales: Le vote effectif, la Cena et le gouvernement gagnent un gros pari

Les votants ici en file attendant leur tour

Le constat est le même partout. Le scrutin communal s’est bien déroulé sur toute l’étendue du territoire national et toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement du scrutin. En effet, les postes de bureau de vote ont ouvert à bonne heure et le scrutin local du dimanche 17 mai s’est déroulé sans aucun incident. Partout où notre équipe de reportage a observé le déroulement du vote, les membres du bureau de vote étaient à leur poste à bonne heure et les postes ouverts avec le démarrage du vote avant 7h 30 dans la majorité des bureaux de vote parcourrus. Même les observateurs du scrutin reconnaissent la bonne organisation du scrutin. Un des observateurs, membre de la plateforme de la société civile, Martin Assogba de l’Ong Alcrer reconnait la performance dans l’organisation des élections communales : « aucun poste n’a démarré après 8h. Tous ont ouvert avant 8 heures, ce qui ne se faisait pas avant comme cela. ». Au ceg le Méridien où il a accompli son devoir civique, le procureur spécial près la CRIET, Ulrich Gilbert Togbonon est satisfait aussi de la bonne organisation du scrution. Mieux, le procureur spécial note que les agents du bureau de vote sont bien formés et chacun connait parfaitement son rôle. Malgré le doute épais qui planait sur le scrutin du fait de la pandémie mondiale et surtout de l’appel au boycott lancé par certaines personnalités et des opposants non déclarés, le scrutin s’est déroulé ce dimanche et les différents candidats en lice connaissent déjà pour la plupart leur score. La CENA, par cette parfaite organisation du scrutin montre à nouveau son professionnalisme.

Gérard AGOGNON