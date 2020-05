Lutte contre le Covid-19: Le DG-SBEE veille au respect des mesures barrières

Jacques Paradis, Directeur Général de la SBEE

La Société Béninoise d’Energie électrique (Sbee) fait partie des structures étatiques à avoir pris des mesures spécifiques de protection du personnel et de la clientèle contre le Coronavirus. A la faveur d’une visite inopinée dans trois agences de Cotonou et d’Abomey-Calavi le mardi 06 mai 2020, Jacques Paradis accompagné d’une délégation de la Direction, s’est assuré du strict respect des règles éditées par le gouvernement.

La propagation de la pandémie du Covid-19 a suscité l’attention des entreprises privées comme publiques où elles œuvrent pour le respect des mesures spécifiques de protection de leur personnel et de leur clientèle. La SBEE a très tôt pris d’importantes dispositions de prévention. En effet, c’est d’abord le personnel non essentiel comme le secrétariat, les agents recouvreurs et une partie des agents administratifs qui ont été systématiquement mis en congé. A cela s’ajoutent des dispositifs de lavage des mains, des thermomètres à infrarouges, des messages postés dans les agences, du respect strict des mesures de distanciation dans toutes les administrations et agences de la SBEE présentes sur toute l’étendue du territoire national. Pour un bon suivi de la mise en œuvre de ces dispositions, un comité de supervision présidé par le Directeur Général est mis en place et se réunit deux fois par semaine pour procéder à des ajustements et des améliorations. Dans le même cadre, des cache-nez, des gants de protection et des gels hydro alcooliques sont mis à la disposition de tout le personnel encore fonctionnel, notamment ceux en front office. La Directrice des ressources humaines Sylvie Patoine affirme que la Direction assure un service social crucial et a l’obligation de maintenir le personnel, la clientèle et par ricochet la population béninoise entière à l’abri de cette pandémie du Covid-19. Par ailleurs, le Directeur Général Jacques Paradis lors de sa visite officielle, a fait le contrôle du respect strict des mesures préventives établies et des instructions données pour un maximum de sécurité du personnel et des usagers. Cette délégation composée de Sylvie Patoine Directrice des ressources humaines et de Raymond Okpeitcha, Directeur des services internes ainsi que du DG de la SBEE, s’est rendue dans les agences de Godomey dans Abomey-Calavi, de Ganhi et d’Akpakpa centre dans Cotonou. A chacune de ces étapes, il a été question de faire le point desdites mesures afin de s’imprégner des difficultés rencontrées par les agences ainsi que des failles encore présentes dans l’ensemble du système. Une visite des locaux de ces agences qui reçoivent du monde, a permis de donner des consignes pour une amélioration des mesures de sécurité. La descente de la délégation a également permis d’échanger avec les Directeurs régionaux et les Chefs d’agences sur l’impact social de la suspension temporaire des recouvrements par la SBEE. Le dernier point abordé au cours de cette visite est la stratégie à mettre en place pour la gestion et la réussite du déconfinement envisagée pour le 11 mai 2020 où l’ensemble des services de la SBEE devrait reprendre le travail progressivement. Le constat fait est que la délégation est satisfaite du respect de l’ensemble des mesures prises ainsi que des dispositions de distanciation sociale assez efficaces. Selon la déclaration du chef d’agence d’Akpakpa-centre Pélagie Essou, ils ont fait du port du cache-nez et du lavage des mains des conditions non négociables pour accéder au hall de l’agence. De plus, les agents au niveau des guichets sont tous dotés du gel hydro alcoolique pour régulièrement se désinfecter étant donné qu’ils touchent de la liquidité. Dans le même temps, le personnel de la SBEE sollicité pour les interventions sur le terrain notamment les pannes, est encadré de sorte à réduire au minimum possible les potentiels risques. Selon le Directeur régional du Littoral 1, plusieurs groupes font une rotation et chacun des agents est bien équipé avant de se rendre sur le terrain. Très satisfait, le Directeur Général s’est félicité de ce que tout est fait au mieux pour contenir la propagation de la pandémie au niveau de la SBEE.

Edwige Totin