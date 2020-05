Campagne électorale/ Communales du 17 mai 2020: ‘‘Le Prd est bel et bien là’’

Ni rancune, ni revanche. Rien que la conformité aux textes de la République. La participation du Parti du Renouveau Démocratique (Prd) aux élections municipales de mai 2020 tient avant tout au principe sacro-saint de l’attachement à la légalité. Trente ans que dure cette posture inculquée dès les aurores du renouveau démocratique en 1990 sous le leadership de son président Adrien Houngbédji. Telle une ritournelle, la paix et l’humanisme ont toujours guidé les pas du militantisme Tchoco-Tchoco. Bien qu’étant le premier enregistré au lendemain de la conférence nationale, le Prd a survécu à toutes les tempêtes pour être aujourd’hui le seul vieux parti encore en activité au Bénin.

Nous voici donc en campagne pour les élections communales de 2020 avec la fierté d’assumer nos choix politiques, notamment le soutien sans faille aux actions du président Patrice Talon. Le douloureux souvenir de l’absence aux législatives de 2019 est désormais derrière les militantes, militants et sympathisants du Prd. Jamais, cet incident de parcours n’a constitué un obstacle insurmontable surtout pour ces derniers, toujours en alerte, lorsqu’il s’agit de défendre la maison arc-en-ciel. Aucune équivoque donc, le Prd va animer à sa manière la campagne des communales 2020 comme elle l’a toujours fait à chacune des élections organisées au Bénin depuis 30 ans à l’exception de l’intermède des législatives 2019 évoquées tantôt. Fiers et galvanisés, ils le sont, les militants, militantes et sympathisants Tchoco-Tchoco qui retrouvent leur logo sur le bulletin unique du scrutin du 17 mai prochain et flottant au vent dans toutes les rues du pays comme pour dire à l’opinion nationale et internationale:» nous sommes de retour».

Le secrétaire général

Falilou AKADIRI