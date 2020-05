Coronavirus: PADeM-Bénin offre des dispositifs de prévention à l’Événement Précis

La photo de famille à l’issue de la remise du don

La Plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias (PADeM) du Bénin apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. En effet, à l’occasion de la commémoration du 3 Mai, Journée mondiale de la Presse, cette plateforme que préside Basile Tchibozo a entrepris une série d’actions devant contribuer à empêcher la propagation du virus dans les médias. Ainsi, accompagné de son staff, le président est allé remettre un don de matériels composé d’un dispositif de lavage de mains, de gel hydro alcoolique et aussi de cache nez, aux journalistes du quotidien L’Événement Précis ce mercredi 6 mai 2020. «Pour cette édition du 3 mai, la PADeM Bénin a trouvé qu’il faut avoir du concret et cesser d’être dans les vaseux. C’est pourquoi, nous faisons ce don à l’endroit des organes de presse afin de contribuer à la lutte contre le Covid 19. Et nous vous remercions de l’avoir accepté», a d’abord précisé Basile Tchibozo avant d’informer que le choix de l’Événement Précis ne s’est pas fait au hasard. «L’Événement Précis a été choisi par les membres du bureau du fait de son sérieux, de sa régularité et surtout de la lutte que l’organe mène en ce qui concerne le coronavirus», a-t-il déclaré avant de procéder à la remise. Représentant le journal, Christian Tchanou, Rédacteur en chef adjoint, a salué l’initiative. «L’Événement Précis vous remercie infiniment pour ce geste combien important que vous nous apportez pour renforcer notre dispositif interne de lutte contre ce virus. Nous allons en faire bon usage », a-t-il promis aux hôtes du jour. A souligner qu’après la rédaction de l’Événement Précis, le président Basile Tchibozo et sa délégation ont pris la direction d’autres organes de presse dont L’Informateur, E-Télé, Canal 3 Bénin, Radio Planète, pour accomplir le même geste.

Anselme HOUENOUKPO