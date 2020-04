Communales du 17 mai: Momboutou Bessan Dossou actionne la victoire du BR à Comé

La cheville ouvrière de la grande victoire du Bloc républicain qui s’annonce à Comé, Dossou Bessan Momboutou

Il est la cheville ouvrière de la grande victoire du Bloc républicain qui s’annonce à Comé. Dossou Bessan Momboutou fait des pieds et des mains pour que le cheval blanc cabré gagne la course électorale du 17 mai. Dans ses tractations et grâce à son dynamisme, il est arrivé à gagner la confiance des populations autrefois réticentes. Sur les 5 arrondissements, Dossou Bessan Momboutou a pu faire venir dans l’escarcelle du Bloc républicain 4 arrondissements et pas des moindres. Toute la zone pedah est acquise à sa cause et l’arrondissement de Oumako, une localité watchi vient de déclarer son appartenance au BR. Au regard de l’influence du candidat et vu l’engouement des populations de ces arrondissements à forte densité, il se dessine une victoire programmée du Bloc républicain dans la commune de Comé. Sowanou Vincent, Oxy-Ange Mekoun, Dossou Innocent, Holonou Kévin Georges, Anani Robert etc. sont des candidats très influents qui accompagnent Dossou Bessan Momboutou dans ses tractations. La bataille sur le terrain et la forte popularité des candidats semblent garantir la victoire. Et déjà, en face du challenger d’en face, le déséquilibre se vit. Lentement mais sûrement, tout se met en place pour qu’au soir du 17 mai, Dossou Bessan Momboutou et les siens savourent la victoire au prix des nombreux sacrifices actuellement consentis.

L. K