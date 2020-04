Communales 2020: Angelo Ahouandjinou annonce l’hégémonie de l’UP à Godomey

Angelo AHOUANDJINOU, Candidat aux prochaines communales sur la liste Union progressiste (UP)

Candidat aux prochaines communales sur la liste Union progressiste (UP) dans l’arrondissement de Godomey, le Directeur de l’administration et du patrimoine de l’Office de gestion des stades du Bénin, Angelo Ahouandjinou rassure que son parti se prépare sérieusement pour confirmer sa suprématie sur l’échiquier politique et plus particulièrement à Godomey. Invité de la rubrique Sous l’arbre à palabre au siège de l’Evénement Précis ce mardi 31 mars, il a souligné que ces élections seront une occasion pour le parti du grand baobab qui est « la première force politique dans le pays » de rafler un grand nombre de siège sur les 19 à pourvoir à Godomey. « Nous sommes sûrs de gagner parce que nous avons positionné des personnes de qualité qui sont habituées à la chose politique et qui maîtrisent tous les arrondissements », a-t-il fait savoir. Troisième sur la liste UP à Godomey, Angelo Ahouandjinou a martelé que l’enjeu est de dépasser les 40% pour avoir la majorité absolue des sièges. Sans minimiser la force des adversaires de sa liste, l’invité de l’Evénement Précis a insisté que l’UP a aujourd’hui la capacité de vaincre les têtes de ponts des autres partis en lice à Godomey. Appréciant les 4 ans de gouvernance du Président Patrice Talon, il a d’abord exprimé sa fierté d’avoir milité pour porter l’homme à la tête du pays en 2016. Selon lui, pendant 4 ans, le Chef de l’Etat a réussi à opérer de grands changements dans tous les secteurs. Il en veut pour preuve, l’encadrement du droit de grève dans le secteur éducatif, la construction de nombreuses infrastructures en cours sur l’ensemble du territoire national, les réformes opérées dans le monde sportif, les innovations apportées dans les secteurs du tourisme et de la culture, et biens d’autres réalisations à l’actif du régime de la Rupture. « Le Président Talon incarne l’autorité et se respecte. Il est une chance pour le Bénin et le Bénin est une chance pour lui », a laissé entendre Angelo Ahouandjinou qui n’a pas caché son souhait de voir le Président Talon briguer un second mandat. A Godomey par exemple, il affirme qu’en ce qui concerne les infrastructures, la réalisation des ponts de Womey et de Sodo est devenue une réalité à la satisfaction des populations, ainsi que la mise en œuvre du projet asphaltage qui a changé le visage de cet arrondissement connu comme le plus grand au Bénin. Il n’a pas manqué aussi d’évoquer la réhabilitation du marché de Cococodji et celui de Pahou qui desservent les communes de Ouidah et d’Abomey-Calavi. Par ailleurs, il annonce que sous l’impulsion du Président Talon, un grand stade sera érigé à Godomey dans un futur très proche. Saisissant l’occasion à lui offerte par le journal, Angelo Ahouandjinou a invité le chef de l’Etat à aider les populations de Godomey à récupérer tous les espaces publics partagés par des citoyens.

Laurent D. KOSSOUHO