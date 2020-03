Projet Shuttle Time au Bénin: Plusieurs cadres Techniques outillés pour la promotion du Badminton dans l’Alibori et le Zou

Lors de la formation des enseignants à Banikoara

La Fédération Béninoise de Badminton que président Aubin Assogba ne cesse d’œuvrer pour la promotion de la discipline sur le territoire national. Une fois encore, elle l’a prouvé avec la formation de plus jeunes cadres techniques dans les départements de l’Alibori et du Zou. En effet, conformément à son plan de développement, elle a organisé à travers la coordination Shuttle Time, une formation au profit des enseignants Shuttle Time dans deux localités du pays à savoir : Banikoara dans le département de l’Alibori et Bohicon dans le département du Zou. La première étape de ladite formation, celle de Banikoara, s’est tenue du 27 au 28 Février 2020, au CEG 1 de Banikora. Elle a connu la participation de 19 enseignants dont une Femme. La deuxième, celle de Bohicon, a eu lieu du 29 février au 1er mars au CEG 1 de Bohicon avec la participation d’une vingtaine d’enseignants Shuttle Time. Parlant des nouveaux enseignants, ce sont des professeurs d’Eps qui découvrent pour la première fois la discipline. C’est le coordonnateur national Shuttle Time et tuteur Shuttle Time, Narcisse DEYO, qui a conduit les différentes séances qui prouvent combien, les responsables du badminton sont engagés à jouer leur partition dans le processus de développement du badminton dans les écoles du Bénin et surtout le renforcement des capacités des enseignants.

Anselme HOUENOUKPO