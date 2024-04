Répressions liées au code de la route: L’amende pour non-port de casque est ramenée à 5000f

Visits: 5

Alassane Seidou

Dans un communiqué en date de ce mercredi 24 avril 2024, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou informe que désormais, l’amende forfaitaire applicable à la contravention de défaut de port de casque est désormais fixée à 5 000 FCFA. Cette décision a été prise suite à la demande de plusieurs acteurs politiques et de la société civile. Démarrée depuis le 1er mars 2024, l’opération est marquée par des incidents malheureux qui jettent du discrédit sur son opportunité et sa pertinence. Face à cette situation, le gouvernement met en garde tout fonctionnaire de police auteur de bavures contre les usagers de la route. Le ministre précise qu’ils sont appelés à faire leur travail avec professionnalisme et « en toutes circonstances » pour éviter des tensions avec les usagers. En ce qui concerne les populations, le gouvernement les invite au calme, à la sérénité ; et surtout au respect de la réglementation en vigueur en matière de circulation sur les voies publiques. Lire ci-dessous le communiqué.