Examen et adoption du 3ème rapport d’activité du Président de l’Assemblée nationale: Vlavonou reçoit l’approbation du parlement

(79 députés ont voté favorablement le rapport largement apprécié)

Le Président Vlavonou lors de la présentation de son nouveau rapport

C’est par un vote favorable de 79 députés que le troisième rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a été adopté ce mardi 23 avril 2024 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Dans ce rapport présenté par l’autorité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, on note une grande avancée au niveau du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale. Autrement dit, cette prérogative de la représentation est exécutée à pas de charge au point où la neuvième législature est dans un dialogue permanent avec l’exécutif à travers des diverses questions sur les préoccupations du peuple.

Ainsi, sur la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024, les députés de la neuvième législature ont étudié vingt (20) questions orales et six (06) questions d’actualité. Entre autres questions orales examinées, on peut citer celles relatives: à la construction d’un palais impérial à Nikki (question posée par le député Oumarou Lafia Boubakari) ; à la nomination de monsieur Pascal Nyamulinda au poste de directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP), (question posée par le député Éric Louis Camille Houndété) ; à l’accès universel à l’eau potable (question posée par le député Adjibadé Moukaram Koussonda) ; au licenciement collectif de plus de deux cents (200) agents à la Société sucrière de Savè (question posée par le député Nicaise Kotchami fagnon) ; à la restriction du pouvoir de contrôle de l’Assemblée nationale en matière de conventions de financement soumises à ratification (question posée par les députés Habibou Woroucoubou et consorts) ; à l’organisation de la transhumance en République du Bénin et dans la sous-région (question posée par le député Adjibadé Moukaram Koussonda et dix (10) autres) ; à la lutte contre la cybercriminalité au Bénin (question posée par le député Réginal Koumagbeafidé et quatre (4) autres) ; à la campagne 2022-2023 de commercialisation du soja et des noix de cajou (question posée par le député Gniré Fatoumata TONY GUIMBA) ; à l’expropriation des terres dans les localités de Xwlacodji et de Togbin en République du Bénin (question posée par le député Gafari Adechokan et vingt (20) autres) ; à l’instauration de l’homosexualité dans le système éducatif béninois (question posée par le député Nourénou Atchadé et quatre (4) autres) ; à la construction et modernisation des marchés urbains et régionaux inscrits dans le programme d’actions du gouvernement (question posée par le député Joël Timothée Sènou Godonou) ; à l’état actuel de l’enseignement en République du Bénin (question posée par le député Constant NAHUM et vingt (20) autres) ; à la situation des aspirants au métier d’enseignant (question posée par le député Nourénou Atchadé) ; aux perspectives de développement de la Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (question posée par le député Nestor Noutaï) ; à la gestion des cantines scolaires (question posée par le député Domitien N’Ouemou) ; au programme de pré-insertion professionnelle des jeunes, aspirants au métier d’enseignant (question posée par le député Nicaise Kotchami Fagnon) ; aux conditions de construction et de gestion du Sofitel Marina Hôtel & Spa (question posée par le député Célestin Hounsou et dix-neuf (19) autres) ; à l’incendie survenu dans un dépôt d’essence de contrebande à Sèmè-Kraké (question posée par le député Sèdozan Jean-Claude Apithy et quatre (04) autres)… pour ne citer que celles-là.

A y voir de près, la neuvième législature a amélioré considérablement ses performances en matière de contrôle parlementaire de l’action du gouvernement. En présentant son rapport d’activités le jeudi 02 novembre 2023, le président de l’Assemblée nationale Louis Gbèhounou Vlavonou au regard du nombre de questions enrôlées et pour améliorer la performance de la neuvième législature en matière de contrôle parlementaire de l’action du gouvernement, invitait ses collègues députés à appuyer sur l’accélérateur. Il ne serait donc pas exagéré de dire aujourd’hui que le Président de l’Assemblée nationale a joint l’acte à la parole.

Fidèle KENOU